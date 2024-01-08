Специалисты DxOMark протестировали возможности аккумулятора и блока питания смартфона Honor Magic6 Lite

Специалисты DxOMark провели тщательное тестирование аккумулятора и блока питания смартфона Honor Magic6 Lite. Это устройство, снабженное аккумулятором вместимостью 5300 мАч и технологией быстрой зарядки 35 Вт, продемонстрировало выдающиеся результаты, занимая верхние позиции в рейтинге лаборатории. Наибольшее энергопотребление приходится на 6,78-дюймовый OLED-дисплей и 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1.

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В процессе тестирования в различных режимах интенсивности использования (лёгком, среднем, интенсивном) смартфон продемонстрировал впечатляющее время автономной работы: 114 часов при легкой нагрузке, 77 часов – при средней и 47 часов – при высокой. Особенно выдающиеся результаты были достигнуты в условиях средней нагрузки, где устройство установило новый рекорд лаборатории.

В конкретных сценариях использования Honor Magic6 Lite также показал впечатляющие результаты: 35 часов разговоров, 56 часов прослушивания музыки, 21 час просмотра видео и 12 часов гейминга. Несмотря на некоторую критику в отношении относительно низкой скорости зарядки (1 час 23 минуты до 100%), устройство заняло четвёртое место в общем рейтинге автономности DxOMark и второе в своей ценовой категории.

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Эксперты отмечают, что даже с учетом этого ограничения Honor Magic6 Lite представляет собой значительный шаг вперед по сравнению с предыдущей версией, и единственным обратным шагом стало уступление прошлогодней модели в общем рейтинге автономности.