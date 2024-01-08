Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
Honor Magic6 Lite вошёл в топ-5 рейтинга автономности DxOMark
Специалисты DxOMark протестировали возможности аккумулятора и блока питания смартфона Honor Magic6 Lite

реклама

Специалисты DxOMark провели тщательное тестирование аккумулятора и блока питания смартфона Honor Magic6 Lite. Это устройство, снабженное аккумулятором вместимостью 5300 мАч и технологией быстрой зарядки 35 Вт, продемонстрировало выдающиеся результаты, занимая верхние позиции в рейтинге лаборатории. Наибольшее энергопотребление приходится на 6,78-дюймовый OLED-дисплей и 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1.

реклама

В процессе тестирования в различных режимах интенсивности использования (лёгком, среднем, интенсивном) смартфон продемонстрировал впечатляющее время автономной работы: 114 часов при легкой нагрузке, 77 часов – при средней и 47 часов – при высокой. Особенно выдающиеся результаты были достигнуты в условиях средней нагрузки, где устройство установило новый рекорд лаборатории.

В конкретных сценариях использования Honor Magic6 Lite также показал впечатляющие результаты: 35 часов разговоров, 56 часов прослушивания музыки, 21 час просмотра видео и 12 часов гейминга. Несмотря на некоторую критику в отношении относительно низкой скорости зарядки (1 час 23 минуты до 100%), устройство заняло четвёртое место в общем рейтинге автономности DxOMark и второе в своей ценовой категории.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Эксперты отмечают, что даже с учетом этого ограничения Honor Magic6 Lite представляет собой значительный шаг вперед по сравнению с предыдущей версией, и единственным обратным шагом стало уступление прошлогодней модели в общем рейтинге автономности.

#новости #техника
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Истребитель ВС Украины выпустил по своим позициям ракету – солдаты ВСУ показали фото обломков
2
НАСА: тихий сверхзвуковой реактивный самолет X-59 будет представлен 12 января
11
Начинается строительство крупнейшего в мире парка солнечных панелей
4
Новая гиперзвуковая ракета ВВС США HACM может достигнуть скорости 15 Махов
8
Джон Боллинджер прогнозирует прорыв BTC к $50 000
+
Игры 25-летней давности озолотили бывшего владельца магазина компьютерных игр более чем на $1 млн
11
Украина оснастила катера-камикадзе огнеметами с термобарическими бомбами
2
Патчи AMD для процессоров Zen 5 в Linux подтверждают название поколения будущих чипов
+
В репозитории NPM создали пакет, зависящий от всех пакетов — теперь ни один пакет нельзя удалить
5
Представлен смартфон Oukitel WP33 Pro с батареей на 22 000 мА*ч и сверхмощным динамиком
2
Ракета-носитель Vulcan вывезена на стартовую площадку для первого запуска
1
Актер озвучки GTA V: GTA 6 не станет хитом только из-за главной героини женского пола
8
SpaceX запустила в космос секретный космоплан для армии США
4
Инновационный термоядерный двигатель сократит время полёта на Марс в 4 раза
2
Xerox сокращает тысячи работников и подтверждает тренд массовых увольнений в технологической отрасли
1
КНДР осуществили артиллерийский обстрел 200 снарядами в сторону островов Южной Кореи
+
Снимки "Юноны" продемонстрировали вулканическую луну Юпитера Ио
+
Российская ПВО перехватила над Чёрным морем шесть украинских ракет «Нептун»
+
Корабль с 800 тоннами литий-ионных аккумуляторов загорелся в Тихом океане
3
Голод ударил по перемещенным палестинцам и животным в зоопарке Газы
+

Популярные статьи

Над чем работает "МиГ" - космический перехватчик МиГ-41, стелс-истребители 5-го поколения и другое
37
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
195
Soulslinger: Envoy of Death - и еще один "соулслайк" с пистолетом (краткий обзор)
1
Spiegel: "Танки бундесвера не созданы для реальных боевых действий, они хороши лишь для учений"
10
Le Parisien: 2023-й можно назвать "годом Путина"
73
Обзор игры Hitman: Contracts — сорок седьмой вспоминает былое
4
"Стрелы Бога" и эксперименты с энергией - чем на самом деле занимается Х-37В - военный челнок США
+
О плавающем танке ПТ-76 или за что его назвали "катером с пушкой"
+
Обзор игры Hitman: Blood Money - лучший Hitman всех времен
1
Обновлённая сборка на двух видеокартах- стало лучше
+

Сейчас обсуждают

AndreySE-VL
06:17
Платить надо нормально + нормальные условия работы тогда проблем с персоналом не будет.
В ВМФ Великобритании катастрофическая нехватка матросов
Иван Горыныч
06:15
Если чё всех фашистов давно обменяли на Виктора Медведчука тот что кум тов Путина.🤣🤣😃🤣😃
В Киеве сравнили российский ракетный удар по столице с Армагеддоном
Иван Горыныч
06:12
Всё как мы любим, а намедни оторвало зад начальнику АБТС ВДВ
Бундестаг критикует Шольца за нерешительность в вопросе поставки Украине ракет Taurus
Иван Горыныч
06:11
Зачем тебе этот весь геморр, вонючку Бахмут брали 8 месяцев, тогда как за это время, Жуков трижды до Ла-Манша и обратно, как и велит боевой устав сухопутных войск.😂😃🤣😃🤣
Бундестаг критикует Шольца за нерешительность в вопросе поставки Украине ракет Taurus
Иван Горыныч
06:07
Намедни в Качу не вернулись две сушки, пока не летают
NYT: США теряют возможность снабжать Украину ракетами для ЗРК Patriot
Михаил Авраменко
06:05
О, горлыныч из новогоднего запоя вышел.
Spiegel: "Танки бундесвера не созданы для реальных боевых действий, они хороши лишь для учений"
Иван Горыныч
06:04
Сегодня госдолг к ВВП Китая превысил 300% , всё то что мы так любим.
Способность Китая получить технологическое лидерство будет во многом зависеть от государственной политики поддержки бизнеса
Иван Горыныч
06:02
только варвары могут радоваться таким действиям, тогда как 85% территории Украины и сегодня контролирует хохол. Подмосковье никто не обстреливал, но людей жаль.
В ночь с 6 на 7 января российские дроны вновь ударили по инфраструктуре ВСУ
Бот_Пригожина_03081
06:00
Больше кашей голодных берлинцев кормить не будем. Не в коня корм был в 1945-м.
Бывший президент ФРГ: "Запад должен предотвратить победу России в украинском конфликте"
Иван Горыныч
05:59
Можно конечно долго смеяться, но 85% территории Украины и сегодня контролирует хохол.🤣🤣🤣
Французский политик обвинил Запад в намеренной двухлетней лжи об «успехах» Украины на поле боя
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем