На рынке высокопрочных мобильных устройств двумя моделями стало больше

Чуть более чем за неделю до анонса серии флагманских смартфонов Galaxy S24 компания Samsung решила представить модель попроще. Им стал защищённый аппарат Galaxy Xcover7, многочисленные утечки сведения о котором в последнее время говорили о скором поступлении в продажу.

Устройство обладает экраном размером 6,6 дюйма формата FHD+ со скромной частотой 60 Гц. Как обычно, защищённый смартфон является достаточно тяжёлым и весит 240 г при толщине корпуса 10,2 мм.

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Сзади находится основная камера с разрешением 50 Мп, разрешение передней камеры составляет 5 Мп. Аппарат работает на процессоре MediaTek Dimensity 6100+, у него 6 ГБ оперативной памяти, хранилище 128 ГБ и возможность поставить карту памяти microSD вместимостью 1 ТБ.

Как и полагается устройствам подобного рода, этот смартфон защищён от воды и пыли на уровне IP68 и обладает сертификатом защиты военного уровня MIL-STD-810H.

Ёмкость батареи составляет 4050 мАч, что для подобных устройств крайне мало. Зато, в отличие от предложений не таких крупных производителей, здесь установлена последняя версия Android 14. Будут предлагаться версии устройства с поддержкой сетей 5G и LTE. В обоих случаях можно будет устанавливать две SIM-карты и есть Dolby Atmos.

Также компания представила защищённый планшет Galaxy Tab Active 5, который стал меньше по сравнению с моделью предыдущего поколения. Здесь применяется экран LCD размером 8 дюймов с разрешением Full HD+ и весьма приличной частотой 120 Гц. Защищён экран стеклом Gorilla Glass 5.

На планшете можно настраивать уровень сенсорной чувствительности. Имеются стандарты защиты IP68 и MIL-STD-810H. Для защиты от падений и размещения водонепроницаемого стилуса нужен дополнительный футляр. На корпусе есть программируемая кнопка. Ёмкость съёмной батареи составляет 5050 мАч. Можно работать в обход её прямо от розетки.

Известно, что процессор выполнен на техпроцессе 5 нм, но конкретная модель названа не была. Возможно, это система на чипе Samsung Exynos 1380. Объём памяти достигает 8 ГБ, хранилища 256 ГБ, есть поддержка microSD.

Сзади находится основная камера 13 Мп, спереди 5 Мп. Среди вариантов подключения представлены Wi-Fi 6, 5G, NFC и Bluetooth 5.3. Здесь также установлены Android 14 и собственное программное обеспечение Samsung Knox Vault для безопасности корпоративного уровня и Knox Capture для сканирования штрих-кодов и совместимости с мобильными точками продаж.

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Продажи смартфона и планшета начнутся уже в январе по неназванным пока ценам.