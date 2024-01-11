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Samsung анонсировала защищённый смартфон Galaxy Xcover7 и планшет Tab Active 5
На рынке высокопрочных мобильных устройств двумя моделями стало больше

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Чуть более чем за неделю до анонса серии флагманских смартфонов Galaxy S24 компания Samsung решила представить модель попроще. Им стал защищённый аппарат Galaxy Xcover7, многочисленные утечки сведения о котором в последнее время говорили о скором поступлении в продажу.

Устройство обладает экраном размером 6,6 дюйма формата FHD+ со скромной частотой 60 Гц. Как обычно, защищённый смартфон является достаточно тяжёлым и весит 240 г при толщине корпуса 10,2 мм.

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Сзади находится основная камера с разрешением 50 Мп, разрешение передней камеры составляет 5 Мп. Аппарат работает на процессоре MediaTek Dimensity 6100+, у него 6 ГБ оперативной памяти, хранилище 128 ГБ и возможность поставить карту памяти microSD вместимостью 1 ТБ.

Как и полагается устройствам подобного рода, этот смартфон защищён от воды и пыли на уровне IP68 и обладает сертификатом защиты военного уровня MIL-STD-810H.

Ёмкость батареи составляет 4050 мАч, что для подобных устройств крайне мало. Зато, в отличие от предложений не таких крупных производителей, здесь установлена последняя версия Android 14. Будут предлагаться версии устройства с поддержкой сетей 5G и LTE. В обоих случаях можно будет устанавливать две SIM-карты и есть Dolby Atmos.

Также компания представила защищённый планшет Galaxy Tab Active 5, который стал меньше по сравнению с моделью предыдущего поколения. Здесь применяется экран LCD размером 8 дюймов с разрешением Full HD+ и весьма приличной частотой 120 Гц. Защищён экран стеклом Gorilla Glass 5.

На планшете можно настраивать уровень сенсорной чувствительности. Имеются стандарты защиты IP68 и MIL-STD-810H. Для защиты от падений и размещения водонепроницаемого стилуса нужен дополнительный футляр. На корпусе есть программируемая кнопка. Ёмкость съёмной батареи составляет 5050 мАч. Можно работать в обход её прямо от розетки.

Известно, что процессор выполнен на техпроцессе 5 нм, но конкретная модель названа не была. Возможно, это система на чипе Samsung Exynos 1380. Объём памяти достигает 8 ГБ, хранилища 256 ГБ, есть поддержка microSD.

Сзади находится основная камера 13 Мп, спереди 5 Мп. Среди вариантов подключения представлены Wi-Fi 6, 5G, NFC и Bluetooth 5.3. Здесь также установлены Android 14 и собственное программное обеспечение Samsung Knox Vault для безопасности корпоративного уровня и Knox Capture для сканирования штрих-кодов и совместимости с мобильными точками продаж.

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Продажи смартфона и планшета начнутся уже в январе по неназванным пока ценам.

#смартфоны #samsung #планшеты
Источник: nextpit.com
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