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17 января состоится мероприятие с анонсом флагманских смартфонов Samsung Galaxy S24. В преддверии этого события южнокорейский производитель упомянул данные аппараты на выставке электроники CES 2024. Выступление компании было посвящено искусственному интеллекту.
В новых флагманах Samsung собирается предложить функциональность, которая сделает из смартфона веб-камеру высокого качества. Можно будет переключаться между передними и задними камерами и применять алгоритмы ИИ для размытия заднего плана, автоматического кадрирования и т.д.
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Про такую функциональность говорится уже не в первый раз. Она должна войти в состав системы Android 14, так что можно будет делать всё это не только на смартфонах Samsung, но и у других производителей. У Samsung похожая опция уже появлялась в меню настроек программной оболочки ONE UI 6 Beta 3, хотя и без возможности активировать её. В следующей бета-версии она была убрана. Samsung могла выполнять тестирование функции, прежде чем начать её распространение на S24.
Пока неизвестно, будет ли эта функциональность предлагаться только на новых флагманских моделях или наберётся до более ранних смартфонов Samsung. Ждать ответа на этот и другие вопросы осталось уже недолго.