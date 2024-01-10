Samsung официально позволит применять камеру своих смартфонов как веб-камеру

17 января состоится мероприятие с анонсом флагманских смартфонов Samsung Galaxy S24. В преддверии этого события южнокорейский производитель упомянул данные аппараты на выставке электроники CES 2024. Выступление компании было посвящено искусственному интеллекту.

В новых флагманах Samsung собирается предложить функциональность, которая сделает из смартфона веб-камеру высокого качества. Можно будет переключаться между передними и задними камерами и применять алгоритмы ИИ для размытия заднего плана, автоматического кадрирования и т.д.

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Про такую функциональность говорится уже не в первый раз. Она должна войти в состав системы Android 14, так что можно будет делать всё это не только на смартфонах Samsung, но и у других производителей. У Samsung похожая опция уже появлялась в меню настроек программной оболочки ONE UI 6 Beta 3, хотя и без возможности активировать её. В следующей бета-версии она была убрана. Samsung могла выполнять тестирование функции, прежде чем начать её распространение на S24.

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Пока неизвестно, будет ли эта функциональность предлагаться только на новых флагманских моделях или наберётся до более ранних смартфонов Samsung. Ждать ответа на этот и другие вопросы осталось уже недолго.