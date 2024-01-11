Также был продемонстрирован прототип складного телефона In&Out Flip на 360 градусов, выдвижные экраны и более прочные водонепроницаемые складные петли

На сегодняшний день Samsung является лидером в мире складных дисплеев, несмотря на конкуренцию со стороны устройств OnePlus Open, которые смогли превзойти ее собственную модель Galaxy Z Fold 5 благодаря своему продвинутому программному обеспечению.

Главной новинкой на выставке Samsung CES 2024 станет модель In&Out Flip, которая по сути является улучшенной версией прошлогодней модели Flex In&Out, но при этом гораздо компактнее благодаря использованию шарнира, позволяющего развернуть дисплей на 360 градусов. Основная идея подобных устройств заключается в том, что такой двусторонний складной экран может избавить нас от необходимости во втором внешнем дисплее – компоненте, занимающем до 18% общей стоимости материалов обычного телефона.

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Отказ от второго экрана может не только снизить стоимость складных и раскладывающихся устройств, но также сделать их тоньше и освободить больше места внутри для батарей большего размера. Кроме того, складной на 360 градусов телефон имеет все преимущества обычного складного устройства – больше экрана при меньших размерах, возможность делать селфи с помощью основной камеры и возможность звонить в закрытом состоянии.

На выставке CES 2024 Samsung также представила новые модели складных и раскладывающихся дисплеев, включая модель Rollable Flex, которая, по заявлению компании, может разворачиваться в пять раз и превращаться в скручивающийся дисплей, а также модель Flex Hybrid, которая раскладывается и раздвигается еще больше, чем в два раза, в отличие от большинства складных устройств.

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На данный момент нет информации о том, будут ли эти дисплеи использоваться в серийных устройствах или о возможных соглашениях с другими производителями телефонов и ноутбуков относительно поставок этих новых моделей дисплеев. Следует добавить, что Samsung уже демонстрировала прототипы складных и раскладывающихся дисплеев еще до выхода первых устройств Samsung Galaxy Z Fold.