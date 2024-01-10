Аккаунт SEC опубликовал пост об одобрении биткоин-ETF

Принадлежащий Комиссии по ценным бумагам и биржам США аккаунт в Twitter минувшей ночью был взломан. Появившийся на нём пост вызвал кратковременный рост курса биткоина.

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Этот пост утверждал, что были одобрены биткоин-ETF — решение, которое рассчитывают получить сегодня, 10 января. В твите была официальная графика с цитатой председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслера. В собственном аккаунте в Twitter Генслер написал, что сообщение стало результатом взлома.

Появление этого твита вызвало рост курса биткоина до $48000. После этого последовал резкий спад цены. Анализ CoinDesk оказывает, что за час было уничтожено свыше $50 млн торговых позиций по деривативам с кредитным плечом.

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Как именно был взломан аккаунт, пока неизвестно. Расследование Twitter утверждает, что неизвестное лицо получило доступ к номеру телефона, привязанного к аккаунту @SECGov. Самое интересное здесь то, что организация, требующая от других соблюдать самые строгие требования к безопасности данных, в собственном аккаунте не использовала двухфакторную аутентификацию.