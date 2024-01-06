Речь идет поправках 19b-4 — формах, которые распорядители активов подают в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), чтобы сообщить о предлагаемых изменениях в правилах торговли

19b-4 поправки, документы, представленные управляющими активами в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для уведомления о предлагаемых изменениях в правилах торговли, были поданы одиннадцатью заявителями. Этот шаг запускает официальный отсчет времени до утверждения SEC спотовых биткоин-ETF.

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5 января поправки представили такие управляющие активами, как BlackRock, Valkyrie, Grayscale, Bitwise, Hashdex, ARK 21Shares, Invesco Galaxy, Fidelity, Franklin Templeton, VanEck и WisdomTree. Основной документ для спотового биткоин-ETF - это форма S-1, содержащая информацию о целях, структуре, управлении, расходах, рисках и других аспектах фонда.

Многие эксперты прогнозируют окончательное утверждение спотовых биткоин-ETF до 10 января, последнего срока для размещения акций ARK Invest и 21Shares. Аналитик Bloomberg и эксперт по ETF Эрик Балчунас высказал оптимизм относительно одобрения биткоин-ETF на следующей неделе.

"Да, все сделано. Последнее, что я слышу (из нескольких источников): окончательные S-1 должны быть представлены до 8 утра в понедельник, поскольку SEC старается выровнять всех для запуска 11 января", - сообщил Балчунас.

Ранее он и его коллега Джеймс Сейффарт высказали мнение, что заявки будут одобрены к 10 января с 90%-ной вероятностью. Кроме того, компания по майнингу Blockware Solutions выпустила обзор, где указала на вероятность одобрения ETF до 10 января в размере 94,3%.

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Тем не менее, финансовые консультанты США менее оптимистичны. Согласно опросу эмитента ETF Bitwise, опубликованному 4 января, лишь 39% финансовых консультантов в США верят, что биткоин-ETF будет утвержден в 2024 году. В опросе участвовали зарегистрированные инвестиционные консультанты, специалисты по финансовому планированию, институциональные инвесторы и представители брокерских компаний.