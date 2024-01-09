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TCL представляет на выставке CES 2024 семь Android-смартфонов
Новые смартфоны TCL позволят удобно читать электронные книги

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Компания TCL всерьёз подошла к выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе и анонсировала на ней сразу семь смартфонов на платформе Android. Линейка TCL 50 представляет собой пятое поколение аппаратов этого производителя. В её состав вошли модели от недорогих с поддержкой стандарта связи 5G до новых TCL NxtPaper. Эти аппараты произносят улучшенную возможность чтения электронных книг и максимально быстрый доступ в интернет.

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TCL 50 XL NxtPaper 5G и TCL 50 XE NxtPaper 5G обладают экранами на основе технологии NxtPaper. Она напоминает электронную бумагу и работает как традиционный жидкокристаллический экран. Сходство с бумагой не мешает этим экранам иметь яркость цветов и высокое разрешение. Также здесь имеются два динамика для получения качественного звука.

TCL 50 XL 5G обладает экраном размером 6,8 дюйма с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц. Поддерживается звук DTS, объём оперативной памяти 8 ГБ может быть расширен. Технология NxTurbo призвана обеспечить бесперебойную работу устройства. Ёмкость батареи составляет 5010 мАч.

TCL 50 XE 5G получил экран размером 6,6 дюйма с более низким разрешением HD+ и частотой 90 Гц. Сзади находятся три камеры с основной 50 Мп. Оперативной памяти также 8 ГБ, ёмкость батареи 5010 мАч.

Модель 5010 мАч получила экран 6,6 дюйма HD+ с частотой 90 Гц. Имеется камера 13 Мп и технология TCL NxTurbo. Ёмкость батареи здесь ниже и равна 4000 мАч. Объём памяти только 4 ГБ, хранилище 64 ГБ.

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Стоимость и сроки появления этих устройств должны быть названы в ближайшее время.

#смартфоны #android #tcl
Источник: digitaltrends.com
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