Обе новинки обладают динамиками с уникальной конструкцией, фирменной технологией RAY-DANZ, беспроводным сабвуфером и поддержкой популярных голосовых ассистентов

Компания TCL перевернула представление о домашнем звуке, представив двух новых героев аудиотехники: C935U и X937U. Эти инновационные саундбары не просто созданы для воспроизведения звука – они становятся настоящими художественными шедеврами, объединяя в себе утонченные технологии и изысканный дизайн. RAY-DANZ, уникальные динамики, беспроводной сабвуфер и совместимость с ведущими голосовыми ассистентами – всё это делает их настоящими звуковыми архитекторами.

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Саундбар C935U – это не просто аудиосистема, это 5.1.2-канальное произведение искусства с 10 динамиками и общей мощностью 780 Вт. Он предоставляет возможность наслаждаться изображением UHD 4K 60 Гц без потерь через пару HDMI-выходов, а также воспроизводить контент в форматах HDR, HDR10 и Dolby Vision. X937U в свою очередь восхищает 7.1.4-канальной системой, включающей 14 динамиков с общей мощностью 1020 Вт, а также портом HDMI eARC, оптическим выходом и двумя 4K HDR HDMI.

Уникальная конструкция динамиков направляет звуковые волны на изогнутые акустические отражатели, создавая пространство звукового искусства без применения цифровой обработки. Великолепие новинок дополняет беспроводной сабвуфер, передающий насыщенные басы и обеспечивающий 3D-аудио в форматах Dolby Atmos и DTS:X.

Интегрированные технологии умного подключения через AirPlay, Chromecast и Bluetooth делают возможным передачу звука с мобильных устройств. Управление работой саундбаров – легкость в общении с голосовыми ассистентами Alexa и Google Assistant, а также простота в управлении с пульта дистанционного управления.

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Ожидайте появление шедевров акустики C935U и X937U на прилавках российских магазинов – это встреча с будущим звучания от TCL.