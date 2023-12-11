Компания также показала 27-дюймовый дисплей с разрешением 8K, поддерживающий 3D-контент с функцией отслеживания движений глаз, и 14-дюймовая OLED-панель с разрешением 2,8K для ноутбуков.

На мероприятии DTC 2023 компания TCL CSOT представила свои самые новые технологические разработки в области экранов. Среди них была продемонстрирована модель искусственного интеллекта, специально разработанная для использования в дисплеях. Кроме того, были представлены продукты, включая те, которые используют новую OLED-технологию компании в разрешении 8K, которая впервые была представлена на выставке в мае этого года, на 65-дюймовом складном дисплее для струйной печати.

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Один из этих продуктов является 65-дюймовым изогнутым OLED-монитором IJP 8K, который, по словам представителей компании TCL, является первым в мире. Монитор обладает более чем 33 миллионами пикселей и максимальной частотой обновления 120 Гц. Кривая изогнутости монитора на уровне 1800R обеспечивает невообразимый уровень просмотра с постоянно высоким качеством изображения под различными углами обзора. Монитор также имеет покрытие 99% цветового пространства DCI-P3, что достигается, в том числе, благодаря применению струйной печати, что, в свою очередь, позволит сократить производственные затраты.

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Другой новинкой, представленной на мероприятии, стал 27-дюймовый 8K 3D-монитор с возможностью отслеживания взгляда с помощью камеры. Кроме того, был продемонстрирован 14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2,8K для ноутбуков, обладающий максимальной частотой обновления 120 Гц, а также 57-дюймовый светодиодный дисплей Dual Ultra-High-Definition (DUHD), обладающий разрешением 8K, более 11 000 зон подсветки, частотой обновления 240 Гц и временем отклика 1 мс. О конкретных деталях доступности и стоимости этих продуктов пока не сообщается.