Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
TCL представила новые дисплеи, в том числе 65-дюймовый изогнутый OLED-монитор IJP с разрешением 8K
Компания также показала 27-дюймовый дисплей с разрешением 8K, поддерживающий 3D-контент с функцией отслеживания движений глаз, и 14-дюймовая OLED-панель с разрешением 2,8K для ноутбуков.

реклама

На мероприятии DTC 2023 компания TCL CSOT представила свои самые новые технологические разработки в области экранов. Среди них была продемонстрирована модель искусственного интеллекта, специально разработанная для использования в дисплеях. Кроме того, были представлены продукты, включая те, которые используют новую OLED-технологию компании в разрешении 8K, которая впервые была представлена на выставке в мае этого года, на 65-дюймовом складном дисплее для струйной печати. 

реклама

Один из этих продуктов является 65-дюймовым изогнутым OLED-монитором IJP 8K, который, по словам представителей компании TCL, является первым в мире. Монитор обладает более чем 33 миллионами пикселей и максимальной частотой обновления 120 Гц. Кривая изогнутости монитора на уровне 1800R обеспечивает невообразимый уровень просмотра с постоянно высоким качеством изображения под различными углами обзора. Монитор также имеет покрытие 99% цветового пространства DCI-P3, что достигается, в том числе, благодаря применению струйной печати, что, в свою очередь, позволит сократить производственные затраты.

рекомендации
4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Другой новинкой, представленной на мероприятии, стал 27-дюймовый 8K 3D-монитор с возможностью отслеживания взгляда с помощью камеры. Кроме того, был продемонстрирован 14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2,8K для ноутбуков, обладающий максимальной частотой обновления 120 Гц, а также 57-дюймовый светодиодный дисплей Dual Ultra-High-Definition (DUHD), обладающий разрешением 8K, более 11 000 зон подсветки, частотой обновления 240 Гц и временем отклика 1 мс. О конкретных деталях доступности и стоимости этих продуктов пока не сообщается.

#монитор #tcl #монитор 240 гц #монитор для киберспорта #монитор для игр #мониторы 8k
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

TCL представила 31-дюймовый куполообразный игровой монитор и искусственный интеллект для ТВ
TCL CSOT анонсировала 31″ куполообразный OLED-дисплей и другие новинки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Крупнейшие в мире производители шин Michelin и Goodyear закрывают заводы в Германии
31
Илон Маск согласился, что Украина потеряет Харьков, Одессу и другие территории, если не сядет за стол переговоров
25
Гендиректор NVIDIA обладает состоянием в 42 млрд долларов, но по прежнему предпочитает уличную еду
11
Немецкие компании требуют компенсаций за свой уход из России
16
Инновационная «солнечная башня» может стать переворотом в энергетике
4
Телефоны Xiaomi, Redmi и POCO, которые перестанут обновляться в 2024 году
+
Военное ведомство Ирана получило беспилотные летательные аппараты нового типа
+
Apple выпустила iOS 17.2 - разбираемся что нового
+
В ВСУ дефицит запчастей к бронетехнике стал порождать "гибридов" Т-72, скрещенных с Т-54/55
1
В России создан «виртуальный логопед» для улучшения речи
+
В Роскосмосе оценили заслуги разработчиков космического корабля Буран, но призвали идти своим путём
3
Украина хочет получить от Запада 150 истребителей, включая шведские JAS 39 Gripen
2
Генерал ВСУ Тарнавский: ВС РФ наступает по всей линии восточного фронта
5
В МО РФ показали "аннигилятора танков" Штурм-С, способного поразить Leopard 2, Challenger 2 и Abrams
+
Данилов: Контрнатсулпение не удалось – Учебники НАТО, по которым наступали, надо отправить в архивы
6
Lenovo выпускает TWS-гарнитуру TC3401 с функцией снижения шума при звонках и классом защиты IPX5
+
Трейлер GTA 6 воссоздан в GTA 5 и это видео покоряет интернет
+
Илону Маску придётся ответить по искам инвесторов Twitter в суде
+
У Украины кончаются деньги на продолжение боевых действий
4
Microsoft создала приложение, дающее слепым возможность понимать обстановку вокруг
+

Популярные статьи

Как собрать быстрый игровой компьютер в декабре 2023 года и не переплатить ни одного лишнего рубля
32
10 игровых видеокарт, которые не стоит покупать новыми в конце 2023 года
14
Собираем мощный игровой ПК к Новому 2024 году за 224 тысячи рублей
31
ТОП-7 процессоров для игр дороже 15 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
7
Разгадана природа супервспышек на звездах, в десятки тысяч раз более ярких, чем Солнце
+
"Цитадель Ледяной Короны" - тест и обзор кулера Thermalright Frost Tower 120
8
О создании лучшего советского тяжёлого танка Второй мировой - ИС-2
6
СУ-85 - лучшая советская ПТ САУ Второй Мировой
5
Почему квантовая вселенная - штука гораздо более странная, чем вы думаете
9
Abrams X - в США разрабатывают «супер танк» с искусственным интеллектом
7

Сейчас обсуждают

Alterus
21:49
А могут и не стать
Электромобили скоро могут стать дешевле автомобилей с двигателями внутреннего сгорания
Truth Sееker
21:48
Такими интересными штуковинами окопным оркам компенсируют утрату передней конечности. Орки капризничают и критикуют конструкцию. А Минздрав РФ объясняет, что протез полностью выполняет "главную функци...
Нобелевскую премию по химии впервые за 70 лет вручили ученому из России
Truth Sееker
21:46
Помнится так говорили про танки и дальнобойные ракеты
В МИД РФ объяснили, что будет означать взлёт переданных Украине истребителей F-16 с аэродромов НАТО
Truth Sееker
21:44
Жестоко вы с сыном
Крупнейшие в мире производители шин Michelin и Goodyear закрывают заводы в Германии
Truth Sееker
21:41
Очень "патриотично" вы за РФ переживаете, живя на "загнивающем" Западе)
Крупнейшие в мире производители шин Michelin и Goodyear закрывают заводы в Германии
FelsheR-BAN100plгssss
21:40
расчитывай мах на трубочку, и бутылка водки с того лета не допита) торчек) Я в сорокет мороза на поза вчера баньку топил - вот это кайф на улицу потом. Мотор только нормальный надо.)
В Киеве предлагают мобилизовывать женщин наравне с мужчинами
c2h5oh
21:39
ты телка, Бляйд?
В Киеве предлагают мобилизовывать женщин наравне с мужчинами
Петр Костин
21:37
Новость из будущего для автора: Fntasic банкрот Продажи провалились В Steam куча рефандов Игру сняли с продажи
Linux удалил два драйвера Carillo Ranch
klon45
21:37
ну и нах 48 гигов оперативы))
Собираем мощный игровой ПК к Новому 2024 году за 224 тысячи рублей
Truth Sееker
21:36
Ты называешь путина пуйлом, и пишешь ему обращения, не порядок
В Киеве предлагают мобилизовывать женщин наравне с мужчинами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем