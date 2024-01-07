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Galaxy S24 Ultra и без 10-кратного оптического объектива повысит качество снимков с расстояния
Программные методы Samsung снова дадут возможность получать качественные изображения

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Выходящий в скором времени флагманский смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra принесёт с собой плоский экран и поддержку ИИ. При этом аппарат лишится камеры с 10-кратным оптическим зумом. Один из инсайдеров утверждает, что это не помешает в очередной раз повысить качество фотографий.

Ice Universe в Twitter пишет, что с 10-кратным зумом снимки на S24 Ultra будут лучше, чем на модели прошлого года. Это заявление сделано на основе просмотра примеров фотографий, когда программное обеспечение ещё даже не было закончено.

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В последние годы флагманы Samsung отлично проявляли себя при съёмке с дальних дистанций, начиная с Galaxy S21 Ultra, благодаря оптическому зуму в телеобъективах. Теперь южнокорейский производитель откажется от 10-кратного оптического зума и довольствуется 5-кратным и 3-кратным в стандартном и сверхширокоугольном объективах.

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Наверняка на помощь снова приходит ИИ. Вычислительная фотография уже не первый год играет заметную роль в повышении качества съёмки. Искусственный интеллект совершенствуется и с ним совершенствуются результаты снимков. Убедиться в этом можно будет после анонса аппаратов 17 января.

#смартфоны #samsung #galaxy
Источник: 9to5google.com
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