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ИИ будет переводить звонки между смартфонами Samsung и остальными
Общение на разных языках станет доступно обладателям аппаратов Samsung Galaxy S24

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Компания Samsung рассказала, что в выходящей в недалёком будущем линейке флагманских смартфонов Galaxy S24 будет доступна интересная функция искусственного интеллекта под названием Live Translate Call. Как видно из этого названия, она в режиме реального времени будет переводить речь с иностранного языка на понятный пользователю во время телефонного общения. Сначала будет доступна поддержка английского и испанского языков, затем к ним присоединятся к корейский и японский.

Самое хорошее в этой новости то, что только у одного из собеседников обязательно должен быть смартфон Samsung Galaxy S24. У другого может быть аппарат любой модели любого производителя, перевод в реальном времени всё равно будет работать. Также этот перевод будет показываться в виде текста на экране.

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Прежде подобная функциональность использовала облачные технологии, что приводило к задержкам в процессе перевода. Теперь процессоры с поддержкой алгоритмов ИИ будут выполнять работу локально на устройстве без необходимости передавать данные на серверы через интернет. В данном случае применяется генеративная модель ИИ Samsung Gauss. Она позволит получать перевод мгновенно.

Ожидается также, что эта функциональность войдёт в состав наушников Galaxy Buds 3 Pro. Кроме того, переводы на наушниках будут доступны не только при телефонных разговорах, но и при персональном общении. Они будут функционировать даже без доступа в интернет. Появление этих наушников в продаже ожидается во второй половине следующего года.

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Что касается аппаратов Galaxy S24, анонс назначен на 17 января, а начало продаж ожидается 30 января.

#смартфоны #samsung
Источник: phonearena.com
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