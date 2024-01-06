ChatGPT займёт более видную роль на мобильных устройствах на Android

На смартфонах и планшетах под управлением Android давно существует ассистент Google, призванный помогать пользователям в разных делах. При желании можно установить и другие приложения подобного рода. Развитие чат-ботов и больших языковых моделей приводит к тому, что на Android может появиться ассистент ChatGPT.

В своё время на платформе Google продвигался помощник Microsoft Cortana. Сейчас можно скачать Amazon Alexa, способного заменять ассистента Google при продолжительном нажатии кнопки Home или кнопки питания. Теперь подобную функциональность может взять на себя ChatGPT.

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В последней версии приложения ChatGPT обнаружено действие com.openai.voice.assistant.AssistantActivity, которое может означать поддержку голосового ввода. Пока данная функциональность не полностью работоспособна.

Прочие фрагменты кода указывают на то, что ChatGPT может стать ассистентом по умолчанию. В таком случае Google пойдёт по стопам Microsoft. Последняя почти полностью убрала поддержку собственного приложения Bing в качестве вспомогательного ассистента, перейдя на большую языковую модель на основе GPT.

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Когда новшество будет представлено в Android и окажется ли оно бесплатным, не сообщается.