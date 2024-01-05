Следующее поколение клавиатур Microsoft будет оснащено уникальной кнопкой Copilot. Этот новый элемент, выполненный в виде ленты Мёбиуса, предоставит пользователям возможность взаимодействия с приложениями и сервисами ОС Windows 11.

Microsoft сообщила о грандиозном обновлении компьютерных клавиатур, которое изменит способ взаимодействия пользователей с операционной системой. Замена одной из стандартных клавиш на кнопку Copilot, нового ИИ-помощника, обещает революцию в управлении Windows.

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Следующее поколение клавиатур Microsoft будет оснащено уникальной кнопкой Copilot. Этот новый элемент, выполненный в виде ленты Мёбиуса, предоставит пользователям возможность взаимодействия с приложениями и сервисами ОС Windows 11. Подобно чат-боту ChatGPT, ИИ-помощник сможет отвечать на вопросы и выполнять различные задачи.

Это первое значительное изменение клавиатур Microsoft за последние 30 лет. Несмотря на утверждения компании о первой кнопке за три десятилетия, следует отметить, что клавиша Win появилась в 1994 году. Однако лишь сейчас Microsoft решает заменить этот элемент на функциональную кнопку, открывающую новые возможности ОС.

Первые модели клавиатур с кнопкой Copilot появятся уже в январе текущего года. Microsoft уточняет, что новый элемент может заменить кнопку «Меню» или правый Ctrl на некоторых клавиатурах. На более крупных моделях будет достаточно места для установки обеих клавиш.

Клавиша Copilot будет доступна пользователям ОС Windows 10 при условии активации опции. При этом для более старых версий операционной системы эта функция не предусмотрена. Отсутствие опции активирует поиск Windows при нажатии на кнопку Copilot. Пока неизвестно, будет ли возможно использовать Copilot в сочетании с другими клавишами, подобно клавише Windows.

Microsoft стремится увеличить число пользователей нового ИИ-инструмента и привлечь внимание разработчиков. Ожидается, что доступность Copilot на 1,4 млрд устройств привлечет больше внимания к созданию плагинов и развитию этого инструмента.

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Это важный шаг Microsoft в развитии операционной системы, который открывает двери к новым возможностям для пользователей. Кнопка Copilot обещает удобство в использовании и новый уровень взаимодействия с Windows, став следующим этапом в эволюции компьютерных клавиатур.