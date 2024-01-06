В этом году Apple может представить новую модель Mac Studio

Мобильный процессор Apple M3 Ultra должен стать первым у американского производителя на техпроцессе 3 нм для применения в настольных компьютерах. Ожидается, что он должен войти в состав самых быстрых и дорогих предложений Apple. Последние слухи говорят о появлении процессоров в середине нынешнего года, но вместе с ним не ожидается новой модели Mac Pro. Покупателям предстоит довольствоваться только новой версией Mac Studio.

Фирма TrendForce анализирует деятельность TSMC, которая начала получать заказы на чипы 3 нм от компаний вроде Apple. MediaTek и Qualcomm могут перейти на техпроцесс N3E, приносящий повышенную скорость работы и сниженную цену на кремниевые пластины по сравнению с версией техпроцесса N3B. N3E должен применяться для производства процессоров Apple A18 Pro и M3 Ultra.

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Прежде M3 Ultra ожидали не раньше конца 2024 года, но теперь речь идёт о в середине. Что касается Mac Pro, Apple может постепенно начать отказываться от этой крупной рабочей станции. В прошлом году были представлены Mac Studio и Mac Pro с разницей в $3000 за одинаковые конфигурации. В результате Mac Studio становится более выгодным приобретением, являясь компактным и мощным компьютером по более низкой цене. Версии Mac Pro на процессорах Intel позволяли устанавливать собственную оперативную памяти видеокарты, но в версии на процессорах Apple вариантов апгрейда намного меньше.

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С момента появления процессоров M3, M3 Pro и M3 Max прошло только несколько месяцев, поэтому не исключено, что Apple не будет спешить с релизом M3 Ultra, и нынешняя информация окажется недостоверной.