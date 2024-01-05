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Gorovic
Apple наконец урегулировала иск по поводу мошенничества с подарочными картами iTunes
Судебный спор продолжался несколько лет и привлек большое внимание общественности.

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Apple, крупнейшая технологическая компания, недавно урегулировала судебный иск, связанный с мошенническими действиями, относительно подарочных карт iTunes. Этот спор продолжался несколько лет и привлек большое внимание общественности и американских регулирующих органов.

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Согласно судебному иску, опубликованному в ноябре 2015 года, группа потребителей обвинила Apple в том, что она якобы знала о мошеннической деятельности, связанной с подарочными картами iTunes, но не предприняла достаточных мер для предотвращения или пресечения таких действий. 

Сообщается, что мошенники использовали эти карты для покупки цифровых товаров и услуг без разрешения владельцев карт, а также для незаконного получения личной информации о пользователях. В качестве ответа на эти обвинения Apple заявила, что компания активно борется с мошенничеством и работает над обеспечением безопасности своих платежных систем. Тем не менее, в рамках урегулирования дела Apple согласилась выплатить компенсацию в размере $100 миллионов потребителям, которые пострадали от мошеннических действий, связанных с подарочными картами iTunes. 

Кроме того, компания согласилась принять меры по улучшению своей системы безопасности и предоставлять на своем сайте более подробную информацию о мошеннических действиях, связанных с подарочными картами iTunes, сообщает Gizmochina.

Коллективный иск был подан от имени физических лиц в США, которые приобрели подарочные карты, которые можно было обменять в iTunes или App Store в период с января 2015 года по 31 июля 2020 года. Эти пользователи предоставили коды карт мошенникам и не получили компенсации от Apple. Обвинение Apple заключалось в том, что компания якобы разрешила переводить 70% украденных средств на банковские счета мошенников, оставив при этом оставшиеся 30% в качестве «комиссии» за конвертацию украденных кодов в денежные активы. В иске утверждается, что финансовые последствия мошенничества, как сообщается, привели к тому, что жертвы потеряли «сотни миллионов долларов»

Судебное разбирательство набрало обороты в июне 2022 года, когда окружной судья США Эдвард Давил отклонил попытку Apple закрыть дело. Судья счел несправедливым, что Apple стала уклоняться от ответственности даже после того, как жертвы сообщили о мошенничестве.

Этот случай подчеркнул важность защиты прав потребителей в эпоху быстрого развития цифровой экономики. Подарочные карты являются одним из самых популярных видов подарков уже в течение многих лет, особенно в периоды рождественских и новогодних праздников. Однако, как показал данный случай, они также могут представлять собой уязвимость, которой пользуются мошенники для совершения незаконных операций. 

Одновременно данный случай продемонстрировал важность работы регулирующих органов, занимающихся защитой прав потребителей, какой бы страны это не касалось. Федеральная торговая комиссия США (FTC) сыграла ключевую роль в расследовании этого дела и достижении урегулирования между сторонами. FTC имеет полномочия расследовать жалобы потребителей, применять административные санкции к компаниям, нарушающим законодательство о защите прав потребителей, и требовать возмещения ущерба пострадавшим покупателям. Таким образом, регулирующие органы играют жизненно важную роль в защите прав потребителей и поддержании справедливой конкуренции на рынке.

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Кроме того, данный случай также показал, насколько важны меры по кибербезопасности для защиты персональных данных потребителей. Мошенники часто используют различные методы кибератак, такие как фишинг и вредоносные программы типа Malware, для получения доступа к персональным данным потребителей и использования этих данных их в корыстных целях.

#apple #itunes
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