Apple инвестирует в технологии genAI и разрабатывает улучшенную версию Siri и другие интеллектуальные приложения, работающие на основе ИИ

К 2027 году ожидается поставка почти 1 миллиарда смартфонов с технологией генеративного искусственного интеллекта (genAI), и, согласно данным Counterpoint, Apple, вероятно, будет в числе производителей этих устройств. Apple, известная своей осторожностью в принятии новых технологий, сейчас активно инвестирует в исследования и разработки в этой области, в том числе в сотрудничестве с новостными издательствами.

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Компания провела внутренний саммит по ИИ и, как сообщается, работает над улучшением Siri и интеграцией genAI в свои приложения в рамках проекта "Ajax". Важным достижением команды Apple является разработка, позволяющая запускать LLM (модели обработки естественного языка) на устройствах Apple без необходимости серверной поддержки, что ставит перед компанией задачу обеспечения конфиденциальности и безопасности данных.

Новая ML-платформа для Apple Silicon, MLX, и совместная работа с Корнельским университетом по созданию открытой модели LLM "Ferret" подчеркивают акцент Apple на исследования в этой области. Разработанная модель способна генерировать аватары из видео в 100 раз быстрее, чем другие системы.

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GenAI на краю сети является ключевым направлением для Apple. Вместо использования серверных услуг, компания стремится оснастить свои устройства встроенным ИИ. Если исследовательская работа компании будет успешной, Apple может занять ведущие позиции в индустрии. Ожидается, что первые результаты этих исследований будут представлены на WWDC 2024.