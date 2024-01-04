Microsoft продолжает продвигать в своих продуктах искусственный интеллект

Браузер Microsoft Edge уже достаточно давно обладает обширными функциональными возможностями. Теперь разработчики считают, что ему можно дать звание ИИ-браузера.

Это относится к версиям браузера для мобильных устройств на платформах Android и iOS. Изменение отражено в названии браузера в магазинах приложений, но не затрагивает версию для Windows.

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Новый слоган появился после релиза ряда крупных обновлений браузера с добавлением алгоритмов ИИ, включая Copilot и GPT-4. Copilot даёт возможность задавать вопросы и получать ответы, вести более точный поиск, получать краткую сводку информации и создавать изображения при помощи DALL-E 3. Также браузер может помочь с покупками.

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При более тщательном поиске было обнаружено, что новый слоган Microsoft появился ещё 18 ноября. В сентябре Microsoft применяла другую разновидность слогана в виде «Просматривайте с помощью ИИ».