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В следующем году Microsoft Edge получит несколько новых функции
Новые функции включают сохранение видеокадра, режим суперперетаскивания и поддержку формата AVIF

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 Microsoft Edge готовится к большому обновлению в 2024 году с несколькими интересными функциями, включая поддержку формата файлов изображений AV1 (AVIF), возможность сохранять видеокадры (создавать снимки экрана из видео в исходном разрешении) и новый способ перетаскивать ссылки, чтобы сразу открыть их в новой вкладке.

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 В сообщении для Mastodon разработчик Microsoft Edge подтвердил, что версия под номером 121 будет поддерживать декодирование содержимого AVIF. AVIF — это один из форматов изображений нового поколения, и такие организации, как Alliance for Open Media, активно защищают этот формат изображений.

 Chrome поддерживает AVIF начиная с версии 85, и Microsoft наконец-то после долгой задержки переносит его в Edge. AVIF значительно меньше, чем JPEG или WebP, и широко распространено мнение, что он снижает общее потребление данных. Благодаря встроенной поддержке AVIF Edge может снизить потребление трафика и быстрее загружать страницы, использующие AVIF.

 Как вы можете видеть на скриншоте выше, Microsoft Edge Canary уже поддерживает AVIF и может правильно открывать изображения.

 Также благодаря работе разработчиков Chromium Microsoft Edge теперь может сохранять видеокадры.

 Эта функция включена по умолчанию в Edge Canary, и доступ к ней можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши любое видео. На YouTube пользователю может потребоваться дважды щелкнуть правой кнопкой мыши, чтобы увидеть приведенное выше контекстное меню, в котором есть две опции: «Сохранить видеокадр как...» и «Копировать видеокадр».

 Функция «Сохранить видеокадр как...» позволяет сохранить выбранный видеокадр в предпочитаемом формате файла и в выбранном месте. С другой стороны, опция копирования видеокадра просто сохраняет кадр в буфер обмена, а затем его можно сохранить вручную.

 Также Microsoft добавляет в Edge новую функцию «Супер-перетаскивание», упрощающую взаимодействие пользователей со ссылками и текстом.

 Прошли те времена, когда ссылки перетаскивали на панель вкладок, удерживая нажатой кнопку мыши, чтобы открыть их на новой вкладке. С помощью «Super Drag and Drop» все, что вам нужно сделать, это перетащить ссылку в сторону. Это откроет ссылку в браузере в новой вкладке.

 Microsoft все еще тестирует эту функцию, и её можно включить, перейдя на Edge://flags и выполнив поиск «Super Drag Drop».

 Пользователь может настроить поведение перетаскивания в настройках Edge > Super Drag and Drop. Отсюда можно выбрать, будет ли новая вкладка открываться на переднем или заднем плане.

 Когда фон выбран, ссылки открываются на новой вкладке, но пользователь остается на текущей вкладке. С другой стороны, опция переднего плана переключает фокус с текущей вкладки на новую вкладку, открытую с помощью жеста перетаскивания.

 В дополнение к этим улучшениям Microsoft Edge получает поддержку Mica в Windows 11. Компания также планирует реализовать улучшения Chromium, такие как предварительный просмотр ссылок.

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 Ожидается, что новые функции появятся в следующем году.

#microsoft #windows 11 #edge #microsoft edge #edge canary
Источник: windowslatest.com
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