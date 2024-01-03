BMW M2 2025 приносит долгожданное разнообразие

С момента появления F87 Competition автопроизводитель BMW утверждал, что не способен предложить уникальную окраску автомобилей вроде 2 Series и внедорожников X по причине производственных ограничений. Однако в этом году G87 M2 должен получить семь новых оттенков.







реклама

Ранее говорилось, что производства в Лейпциге и Спартанбурге не были способны справиться с определёнными цветами и сложным процессом окраски. Теперь М2 выпускаются в Мексике, а прежние заводы переоборудованы. В результате даже внедорожники X способны стать ярче.

В блоге BMW сообщается, что грядущий рестайлинг M2 принесёт семь новых цветов, из них два особо привлекательных. Подтверждено существование Thundernight Metallic (фиолетового), как и Grigio Telesto и серого Lamborghini.

Ранее сообщалось о цветах Java Green (зелёный), Sao Paulo Yellow (жёлтый), Voodoo Blue (синий), Fire Red (красный) и Skyscraper Grey (серый). Остаётся ждать официального подтверждения этих слухов от автопроизводителя.

Также про M2 говорят, что в 2026 году автомобиль получит полный привод и лишится рычага переключения передач. Может увеличиться мощность, а во избежание внутренней конкуренции базовые модели M3 и M4 уйдут в прошлое.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



