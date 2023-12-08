Высокий спрос приведёт к появлению дополнительных 50 экземпляров BMW M4 GT4

Компания BMW M Motorsport сообщила, что ведётся разработка улучшенной версии гоночного автомобиля M4 GT4 Evo на основе G82 M4. Компанию мотивируют большие успехи M4 GT4 в первый же год участия в автогонках. Автомобиль будет разрабатываться вслед за M4 GT3, процесс тестирования которого уже наблюдали несколько месяцев назад. GT4 Evo должен предложить расширенную функциональность, увеличенную надёжность и управляемость.

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M4 GT3 Evo начнёт участвовать в гонках в 2025 году, а в следующем должны появиться дополнительные сведения. Что касается нынешней модели BMW M4 GT4, она была представлена в середине прошлого года, более 180 раз попав на подиум и одержав свыше 70 побед в разных командах BMW M Motorsport по всему миру. В следующем году будет выпущено ещё 50 моделей для удовлетворения спроса. Напомним, что стоимость этого автомобиля составляет без малого $200000.