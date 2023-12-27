Конструкция The OPEN отличается ступенчатым носом и сужающимися фальшбортами на корме

BMW и TYDE анонсировали запуск инновационной электрической яхты под названием The OPEN. Эта совместная разработка оборудована подводными крыльями, обеспечивающими необычайную гладкость движения по воде и снижение энергопотребления на 80%.

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Конструкция The OPEN впечатляет своей уникальностью. Нос яхты имеет ступенчатую форму, а фальшборты на корме сужаются, создавая эстетически привлекательный вид. Кабина снабжена изогнутым лобовым стеклом, дополненным фиксированной жёсткой крышей. Эта конструкция не только придает стиль яхте, но и обеспечивает защиту, поддерживаемую усилителями на фальшбортах.

С ярко выраженными размерами в 14,8 метра длиной и 4,5 метра шириной, The OPEN может комфортно разместить до 8 человек на борту. Палуба предлагает разнообразные пространства, включая пост управления для двух человек, камбуз с просторным салоном, кормовые террасы и зону отдыха на носовой части. Под палубой располагается роскошная каюта с спальной зоной, кабинетом, ванной комнатой и большим телевизором.

Технические характеристики The OPEN впечатляют: два электродвигателя мощностью 100 кВт, аккумулятор ёмкостью 400 кВтч и максимальная скорость 30 узлов. Крыша яхты украшена солнечными панелями, предназначенными для зарядки батарей. Эти инновации позволяют достичь крейсерской скорости в 25 узлов и максимальную дальность хода до 92 км.

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Первые поставки The OPEN запланированы на осень 2024 года, но стоимость пока остается в тайне, создавая дополнительный ажиотаж вокруг этого футуристического морского транспортного средства.