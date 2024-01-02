Год начался для главной криптовалюты позитивно

Утечка данных по BlackRock ETF стала причиной роста цены на биткоин в первый день нового года (по времени США). Курс ведущей криптовалюты вырос до $45 000 ещё и после того, как банк Goldman Sachs опубликовал прогноз относительно поведения криптовалют Ethereum, XRP, Solana в нынешнем году. Напомним, что историческим рекордом стоимости биткоина является $69 000 в ноябре 2021 года.

По итогам минувшего года стоимость биткоина выросла примерно на 160%. JPMorgan предсказывает капитализацию криптовалюты в $16 трлн к 2030 году. Goldman Sachs тем временем присоединяется к грядущим ETF, что также способствует росту.

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В апреле ожидается очередной халлинг биткоина, после чего его курс всегда увеличивается. Пока же ожидается одобрение биткоин-ETF, в результате чего ликвидность рынка может вырасти. Это может ввести криптовалюту в оборот среди страховщиков, пенсионных фондов и для прочих серьёзных сценариев применения. Уже на этой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) может одобрить список заявок на биткойн-ETF.

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Крупнейший в мире управляющий активами BlackRock первым вступил в гонку за спотовый ETF ещё в прошлом летом. Результатом одобрения может стать рост не только биткоина, но и других крупных криптовалют. Этому же может поспособствовать возможность снижения процентных ставок крупными банками в этом году.