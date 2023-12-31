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Авария с участием Tesla Cybertruck показала прочность кузова из нержавеющей стали
Вторым участником аварии стала пострадавшая заметно сильнее Toyota Corolla

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30 ноября начались продажи долгожданного автомобиля Tesla Cybertruck, и за минувший месяц была зафиксирована первая авария с его участием. Он столкнулся с Toyota Corolla, нанеся ей несовместимые с дальнейшим движением по дорогам повреждения. При этом сама Tesla пострадала минимально.

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На форумах Reddit появились фотографии, где видны разрушения крыла заднего левого колеса Tesla Cybertruck. В остальном на кузове есть лишь глубокие царапины, но серьёзные вмятины отсутствуют. Toyota лишилась переднего бампера, левая часть капота получила внушительную вмятину.

Авария произошла 28 декабря в Калифорнии, виновником считается водитель Toyota. Водитель Tesla отказался от медицинской помощи и получил лишь лёгкую травму.

Первая реальная авария на трассе с такими минимальными последствиями должна внушить в потенциальных покупателей Tesla Cybertruck больше уверенности в надёжности автомобиля, нежели стрельба по нему из автомата.

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Заказов сделано уже более миллиона, поэтому скоро на дорогах всего мира Tesla Cybertruck станет заметно больше. Из этого следует, что и статистика аварий также будет увеличиваться, позволяя более точно оценить прочность этого незаурядного автомобиля.

#tesla #автомобили #toyota
Источник: carbuzz.com
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