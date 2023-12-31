Это обусловлено особенностями работы системы зарядки

Как сообщает ресурс Electrek, посвященный электромобилям, различные модели Tesla могут выделять визуально похожий на дым пар при зарядке в минусовую температуру. Это обусловлено особенностями системы зарядки – если на теплообменнике системы охлаждения образуется лед, то авто запускает подогрев при помощи теплового насоса. Во время прогрева лед тает и превращается в воду, а часть воды переходит в пар.

Некоторые владельцы электрокаров Tesla, впервые использующие их в зимний сезон, принимали выделяющийся пар за дым и вызывали экстренные службы. Отличить пар от дыма можно, например, по отсутствию запаха, хотя для людей со сниженным или отсутствующим обонянием из-за последствий перенесенной коронавирусной инфекции это может быть затруднительным. Появление пара при пополнении запаса энергии аккумуляторных батерей в холодную погоду – совершенно нормальное явление. Одна из британских служб экстренной помощи даже выпустила на эту тему разъяснительный видеоролик. Тем не менее, многие эксперты и интернет-пользователи считают, что Tesla стоило бы предупреждать водителей об использовании теплового насоса и возникновении пара дополнительно при помощи информационного окна на дисплее или звукового оповещения.