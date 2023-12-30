Первый в истории электромобиль от китайского производителя смартфонов.

От телефонов до триммеров и весов, а теперь еще и автомобили. Компания Xiaomi официально вышла на рынок электромобилей, представив свой первый автомобиль - SU7 Max. Cедан может похвастаться рядом впечатляющих функций и спецификаций, которые потенциально могут соперничать с такими известными игроками, как Tesla. На самом деле, во время презентации Xiaomi рассказала о некоторых функциях, которые, как утверждается, предлагают лучшие технологии, чем Tesla.

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SU7 Max оснащен собственными электромоторами HyperEngine, которые могут разгоняться до 21 тыс. об/мин. Благодаря этому время разгона от 0 до 100 км/ч составляет всего 2,78 сек, что превосходит даже Model S от Tesla. SU7 Max также может похвастаться большим запасом хода - до 800 км на одной зарядке, утверждают инженеры. Автомобиль построен на собственной архитектуре Xiaomi Modena Architecture, в которой используется литое шасси с усилием сцепления 9,1 тыс. тонн, что превосходит показатели автомобилей Tesla.

SU7 Max оснащен автомобильной развлекательной системой Xiaomi HyperOS, работающей на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8295. Система отличается быстрым временем загрузки - всего 1,49 сек - и позволяет управлять различными аспектами автомобиля, включая мультимедиа, сиденья и даже умные бытовые приборы Xiaomi, с помощью 16,1″ центрального сенсорного экрана 3K.

Для развлечений на заднем сиденье SU7 Max предлагает опциональные планшеты Xiaomi Pad, которые можно закрепить на магнитных портах за передними подголовниками. Эти планшеты можно заряжать без проводов с выходной мощностью до 22,5 Вт. Звуковая система Dolby Atmos с 23 динамиками обеспечивает захватывающее звучание для всех пассажиров.

SU7 Max оснащен платформой автономного вождения Pilot от Xiaomi, работающей на базе двух процессоров NVIDIA Drive Orin и множества датчиков, включая установленный сверху лидар с дальностью видимости до 200 м и точностью пикселей до 0,1 м.

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Компания Xiaomi открывает свою экосистему Xiaomi CarIOT для сторонних разработчиков, позволяя интегрировать различные функции и аксессуары для умных автомобилей. Пока Xiaomi не раскрывает официальную цену на SU7 Max, но ожидается, что автомобиль появится примерно в 2024 году.