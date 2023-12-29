Toyota GR Yaris может быть представлена в январе на Токийском автосалоне

Через несколько недель в Японии продемонстрируют автомобиль Toyota GR Yaris с автоматической коробкой передач. Местное издание сообщает, что его анонсируют в рамках Токийского автосалона, показав ряд усовершенствований.

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В планах значится проведение трёх тест-драйвов для СМИ. Один уже состоялся на гоночной трассе, другие пройдут в феврале и весной.

Автомобиль получит прямую автоматическую коробку передач (DAT), способную определять необходимость снизить передачу при входе в поворот. Это призвано минимизировать задержку ускорения. Мощность двигателя достигнет почти 300 л.с.

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Токийский автосалон проводится 12-24 января. Также на нём могут быть представлены новые модели GR и Lexus.