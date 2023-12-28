Samsung Galaxy M15 представляет собой разновидность модели A15

Компания Samsung в декабре официально представила свой бюджетный смартфон Galaxy A15, пока только для вьетнамских покупателей. Вслед за ним она собирается предложить модель M15. Это будет тот же A15, только с более крупным аккумулятором.

A15 в версиях с поддержкой стандартов связи 4G и 5G обладает аккумулятором с ёмкостью 5000 мАч. Новое устройство должно предложить батарею с повышенной ёмкостью 6000 мАч. Это означает прирост ёмкости на 20% и соответствующий прирост продолжительности работы между зарядками. Другие характеристики M15 официально пока названы не были. Не исключено, что они не будут отличаться от спецификаций модели A15.

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Это уже привычный поворот событий, поскольку аппараты Samsung Galaxy M во всём повторяют аналогичные модели Galaxy A, при этом предлагая более крупную батарею. С учётом появления утечек информации о новом устройстве можно надеяться, что ждать его появления на прилавках магазинов остаётся недолго, причём не только во Вьетнаме.