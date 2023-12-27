Очередной бюджетник от Samsung получает новейшее обновление One UI 6 Android 14.

Компания Samsung, похоже, полна решимости выпустить обновление One UI 6 (Android 14) для как можно большего числа устройств до конца 2023 года. Обновление One UI 6 на базе Android 14 теперь доступно и для Galaxy A13 5G.

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Samsung особенно быстро выпустила Android 14 для бюджетных смартфонов. Galaxy A14 5G стал одним из первых телефонов Samsung, получивших обновление, и теперь к нему присоединился его предшественник. Владельцам LTE-версии Galaxy A13, возможно, придется подождать несколько недель, прежде чем они смогут обновиться до новейшей версии One UI, судя по тому, сколько времени потребовалось LTE Galaxy A14, чтобы получить One UI 6 после 5G-версии.

Galaxy A13 5G получит Android 14 через пару недель после того, как Samsung официально представила Galaxy A15. Несмотря на отсутствие официального упоминания о версии Android и One UI на Galaxy A15, скорее всего, он будет работать под управлением Android 14 и One UI 6 из коробки.

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Владельцы Galaxy A13 5G уже могут проверить наличие обновления для своего смартфона в настройках и загрузить его по воздуху. Размер обновления составляет 1,4 ГБ, поэтому рекомендуется подключение к Wi-Fi или мобильный интернет с достаточной пропускной способностью.