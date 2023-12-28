Компания Samsung Electronics заявила, что впервые в отрасли успешно проверила операции с памятью Compute Express Link (CXL) в реальной пользовательской среде

Компания Samsung Electronics вместе с Red Hat успешно проверили операции с памятью Compute Express Link (CXL) в реальной пользовательской среде, что способствует расширению экосистемы CXL. С ростом требований к памяти в различных областях, таких как искусственный интеллект и автономное вождение, возникла необходимость в системах с большей пропускной способностью и емкостью памяти. CXL является унифицированным стандартом интерфейса, соединяющим различные процессоры и устройства памяти через интерфейс PCIe. Samsung и Red Hat работают над оптимизацией памяти CXL для Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и разрабатывают "Руководство по использованию памяти RHEL 9.3 CXL". Партнерство охватывает различные продукты для хранения данных и памяти.