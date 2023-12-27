Синхронный перевод разговора по телефону будет доступен пользователям этих устройств.

Ещё в ноябре представители Samsung Electronics признались, что в семействе смартфонов Galaxy S24, которое будет представлено в середине января, компания реализует при помощи фирменной системы искусственного интеллекта Gauss и мобильных процессоров Exynos возможность синхронного автоматического перевода речи с других языков. Издание Nikkei Asian Review на этой неделе пояснило, как эта функция будет работать.

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Источник изображения: Samsung Electronics

На первом этапе будет обеспечена поддержка лишь двух языков: английского и испанского, как двух наиболее распространённых с точки зрения деловой коммуникации. Корейский, судя по ноябрьской иллюстрации, тоже не заставит себя долго ждать, к нему в дальнейшем присоединится и японский.

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Тестовый вариант перевода будет отображаться на дисплее смартфона, поэтому плохо слышимые фрагменты беседы можно будет просто прочесть. Примечательно, что функция синхронного перевода речи будет работать даже в том случае, если собеседник пользователя разговаривает через устройство другой марки. Словом, из двух человек пользоваться смартфоном серии Galaxy S24 должен только один.