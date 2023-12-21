На передних сидениях до завершения ремонта находиться не рекомендуется

Автопроизводители Toyota и Lexus известны надёжностью своих автомобилей, но осечки бывают даже у них. Они объявили об отзыве ряда моделей по причине неисправности подушек безопасности. Отзывают Toyota и Lexus 2020-2022 годов, Corolla Cross 2022-2023 годов, продававшиеся на глобальном рынке.

реклама

В первой партии отзывают около миллиона автомобилей Avalon и Avalon Hybrid 2020–2021 годов выпуска; Camry и Camry Hybrid 2020–2022 годов; Corolla 2020-2021 годов; Highlander и Highlander Hybrid 2020–2021 годов; 2020–2021 RAV4 и RAV4 Hybrid; Sienna Hybrid 2021 года. У автомобилей Lexus отзывают модели ES250 2021 года, ES300H 2020-2022 годов, ES350 2020-2021 годов, RX350 2020-2021 годов и RX450h 2020-2021 годов.

Причиной могут быть неисправные датчики системы классификации пассажиров на производственной линии, из-за чего может происходить короткое замыкание. В результате подушка безопасности может не сработать. Если у отозванных экземпляров автомобилей будут найдены неисправные датчики, дилеры поменяют их бесплатно.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Такая же проблема может быть у 12600 машин Corolla Cross 2022–2023 годов из-за ошибки в приборной панели. Клиенты получат уведомления к середине февраля.