Понятие «электрификации» более применимо к аккумуляторным электромобилям.

Как сообщает сайт Electrek, крупнейший автопроизводитель мира — корпорация Toyota Motor, удостоилась претензии американских регуляторов из-за использования вводящей в заблуждение рекламы своих гибридных транспортных средств. По мнению представителей Федеральной комиссии по торговле США, японский автогигант слишком вольно интерпретирует понятие «электрифицированное транспортное средство» в своих рекламных материалах.

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Источник изображения: Lexus

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Как поясняют американские чиновники, Toyota неправомерно называет гибриды «самозаряжающимися», поскольку источником энергии для подавляющего большинства из них остаётся углеводородное топливо. В ассортименте предложений Toyota пока очень мало подзаряжаемых гибридов. Регуляторы также выражают недовольство по поводу использования компанией изображений разряда молнии и солнечных панелей в рекламных материалах Toyota, хотя представленные на них транспортные средства пополнять заряд от электросети технически не могут. Даже термин «запас хода» в рекламе гибридной версии Toyota Camry смущает чиновников, поскольку для машин с ДВС, коим она является, более уместно упоминание средней величины расхода топлива, по их мнению.