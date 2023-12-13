Toyota представила два новых концептуальных электрокара: доступный кроссовер Urban SUV, который станет самым дешёвым автомобилем компании в сегменте, и кросс-купе FT-3e, выполненный в спортивном стиле

Toyota представила два инновационных электромобиля: бюджетный кроссовер Urban SUV, который станет самым доступным автомобилем в линейке компании, и спортивный кросс-купе FT-3e. Компания также раскрыла свою перспективу развития в области аккумуляторных технологий на 2026 год.

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Urban SUV не только устанавливает новый стандарт доступности среди электрических кроссоверов Toyota, но и обещает стать одним из самых доступных в своем сегменте. С его размерами - 4300 мм длиной, 1820 мм шириной и 1620 мм высотой, а также выбором переднего или полного привода, одного или двух электромоторов и емкости батареи, покупатель получает широкие опции персонализации.

FT-3e предназначен для тех, кто впервые выбирает электрический автомобиль и ищет альтернативу традиционным кроссоверам. Его стиль характеризуется широкими формами и гармоничными линиями. Цифровые дисплеи снаружи предоставляют информацию о заряде аккумулятора, температуре в салоне и качестве воздуха, создавая инновационный и информативный опыт водителя.

Серийный релиз FT-3e запланирован на 2025 год, обещая водителям новые возможности и впечатления от электромобильной технологии.

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Кроме того, Toyota стремится к созданию трех новых моделей аккумуляторов следующего поколения к 2026 году. Первая модель сфокусируется на производительности, предлагая удвоенный запас хода по традиционной схеме с 20% более низкой ценой, чем у текущей модели bZ4X. Вторая модель будет оптимальной с использованием новой биполярной структуры на основе литий-железо-фосфата (LFP), призванной увеличить запас хода на 20% и снизить стоимость на 40%. Наконец, третья модель будет высокопроизводительной благодаря высокому содержанию никеля и биполярным технологиям в катодах, обеспечивая инновационные решения в области электромобильных батарей.