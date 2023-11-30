Хуже всего себя показали транспортные средства от Crysler

Согласно данным организации Consumer Reports, электрические и подключаемые гибриды оказываются менее надежными по сравнению с автомобилями, имеющими двигатели внутреннего сгорания. В ходе исследования CR, которое охватило 330 000 автомобилей и оценило 20 распространенных проблем, от мелких, таких как шумные тормоза, до серьезных, связанных с двигателем и трансмиссией, которые выходят из строя в рамках гарантии, был составлен рейтинг надежности каждой марки автомобилей, оценивающий серьезность проблем.

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По этой шкале от 0 до 100, электромобили получили среднюю оценку 44, а электрические внедорожники чуть получше с 43 баллами. Получив всего 30 баллов, электромобили заняли последнее место среди всех автомобилей этой категории. Анализируя области проблем, эксперты Consumer Reports обнаружили, что у электромобилей проблем на 79% больше по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. Подключаемые гибриды оказались еще менее надежными, на 146%, чем автомобили с ДВС. Самым ненадежным представителем подключаемых гибридов стал Crysler Pacifica с самым низким показателем надежности - 14.

Интересно, но обычные гибриды оказались самыми надежными, с 26% меньшим количеством проблем по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. В Consumer Reports отмечают, что это достижение было результатом 25 лет разработок и усовершенствований в области гибридных технологий.

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По данным Consumer Reports, самой надежной маркой автомобилей является Lexus со средним показателем надежности 79. На втором и третьем месте расположились Toyota 76 и Mini 71 соответственно. Honda и ее премиальная марка Acura заняли четвертое место с показателем 70, а Subaru только немного отстала, набрав 69 баллов и не вошла в пятерку лидеров.