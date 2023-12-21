В Microsoft Teams предлагается свыше 2000 приложений

2023 год был весьма насыщенным для платформы Microsoft Teams. Здесь было представлено множество новых приложений для Windows и Mac. Производительность выросла по сравнению с классическим приложением Teams, которое перестанет поддерживаться 30 июня следующего года.

В своём блоге Microsoft сообщила, что на платформе Teams ежемесячно работают свыше 320 млн пользователей со всего мира. Только в этом году количество пользователей выросло на десятки миллионов, но точное число названо не было. В магазине Teams можно скачать свыше 2000 приложений и более 145000 созданных предприятиями бизнес-приложений.

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Teams и Microsoft 365 получат поддержку помощника Microsoft Copilot на основе генеративного искусственного интеллекта. Корпоративные пользователи смогут расширить его функциональность благодаря плагинам. Эти плагины способны получать данные из других сервисов, анализировать и составлять краткие сводки информации, помогать пользователям работать при помощи адаптивных карточек. Создавать расширения можно будет при помощи Teams Toolkit для Visual Studio и Visual Studio Code.

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В нынешнем году в Европейском союзе началось расследование по вопросу объединения Microsoft Teams и Microsoft 365. Есть опасения, что это плохо скажется на конкуренции. В результате в октябре Microsoft стала предлагать Teams в виде отдельной подписки, но этого может не хватит, чтобы избежать штрафа от Евросоюза.