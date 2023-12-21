Microsoft объявила о создании инструмента написания песен Suno AI, который фактически навсегда убивает искусство написания песен

Новый инструмент в Copilot Suno AI предоставляет возможность пользователям вводить текстовые предложения, чтобы создать целую песню с исполнением на фоне группы. Microsoft заявляет, что это открывает новые горизонты для творчества, при этом использование творческого подхода не требуется при создании этих песен.

реклама

Microsoft гордится тем, что для воплощения музыкальных идей в жизнь не требуется умение петь или играть на инструменте. Это фантастические новости для тех, кто никогда не уделял время изучению этих навыков, однако, для опытных музыкантов это может быть менее значимо.

Для создания песни нужно только включить бесплатный плагин в Copilot Suno AI и написать что-то весьма простое, например "создать поп-песню о приключениях с моей семьей" или "создать песню о повседневной жизни с точки зрения домашнего животного". И вуаля, песня готова.

"Благодаря этому партнерству люди получат возможность, независимо от музыкального образования, создавать веселые, умные и персонализированные песни с помощью простого предложения", - сообщает Microsoft в блоге Bing.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Suno является лидером в области музыкальных технологий искусственного интеллекта, создавая полноценные песни из одного предложения. Компания заявляет, что строит будущее, в котором каждый сможет создавать отличную музыку, независимо от того, является ли он певцом или артистом.