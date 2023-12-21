Microsoft убирает использования технологии Windows Mixed Reality необходимой для совместимости компьютера и гарнитуры дополненной реальности.

У компании Microsoft были большие амбиции в отношении смешанной реальности (MR), и в некотором смысле это похоже на то, как компания на декабрь 2023 года работает над Copilot в Windows нового поколения. Гендиректор Microsoft Сатья Наделла считает, что это так же важно и значимо, как и сама кнопка «Пуск». В свое время HoloLens и сопутствующая ей платформа назывались «голографической Windows», но в 2017 году ее переименовали в Windows Mixed Reality.

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В январе 2015 года, когда компания Microsoft впервые представила Windows 10 на мероприятии Windows 10: The Next Chapter, разработчики также показали гарнитуру дополненной реальности (AR) / MR от Microsoft устройство HoloLens.

На 2023 год уже ясно, что Microsoft не ошиблась в своих прогнозах, поскольку в то время VR и AR казались следующей большой вещью. Для технологического гиганта было вполне естественно занять нишу в этой сфере. Однако справедливости ради стоит отметить, что вся индустрия, включая Microsoft, вероятно, переоценила потенциал MR, и поэтому компания не смогла развить этот бизнес дальше нескольких нишевых рынков.

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Возможно, это может быть причиной того, что Microsoft объявила об отказе от платформы Windows Mixed Reality. На веб-странице с описанием устаревших функций клиента Windows компания Microsoft добавила раздел для Windows Mixed Reality, где отмечает, что уничтожает Windows Mixed Reality вместе с приложением Mixed Reality Portal, а также Windows MR для SteamVR и Steam VR beta.