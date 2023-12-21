Разделение аппаратов iPhone по процессорам станет менее заметным

В смартфонах iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro компания Apple представила чипы A17 Pro на техпроцессе 3 нм, впервые убрав из их названия слово Bionic. Более дешёвые аппараты iPhone 15 и iPhone 15 Plus работают на представленных годом ранее процессорах A16 Bionic. В следующем году ситуация может измениться, если верить коду из разрабатываемой версии операционной системы iOS 18. Судя по нему, все аппараты iPhone 16 в следующем году будут работать на новом процессоре Apple A18. Правда, названия всё же могут быть разными, чтобы отличать версии Pro и обычные.

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Система iOS 18 сейчас известна под кодовым именем Crystal. В её коде упоминаются четыре пока не выпущенных аппарата iPhone. Уникальные идентификаторы соответствуют следующим моделям:

D47: iPhone 16.

D48: iPhone 16 Plus.

D93: iPhone 16 Pro.

D94: iPhone 16 Pro Max.

Как видим, здесь нет модели Ultra, хотя ходили слухи о появлении подобного аппарата iPhone. Новый процессор обозначается как t8140 и носит кодовое название Tahiti.

При этом могут существовать два варианта A18. Для стандартных моделей процессор известен внутри компании как D4y, а для аппаратов Pro он называется D9x. Таким образом, процессор для более дорогих iPhone должен быть всё же лучше, чтобы у пользователей был стимул покупать именно их.

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Не исключено, что процессор A18 для стандартных iPhone будет представлять собой обновлённый вариант нынешнего чипа A17 Pro. Более дорогие устройства могут получить более мощный A18 Pro. Не исключён переход на техпроцесс TSMC N3E, который должен повысить производительность и сократить цену пластин по сравнению с техпроцессом N3B. Более подробные характеристики процессоров пока отсутствуют.