Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Все модели iPhone 16 получат новый процессор A18
Разделение аппаратов iPhone по процессорам станет менее заметным

реклама

В смартфонах iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro компания Apple представила чипы A17 Pro на техпроцессе 3 нм, впервые убрав из их названия слово Bionic. Более дешёвые аппараты iPhone 15 и iPhone 15 Plus работают на представленных годом ранее процессорах A16 Bionic. В следующем году ситуация может измениться, если верить коду из разрабатываемой версии операционной системы iOS 18. Судя по нему, все аппараты iPhone 16 в следующем году будут работать на новом процессоре Apple A18. Правда, названия всё же могут быть разными, чтобы отличать версии Pro и обычные.

реклама

Система iOS 18 сейчас известна под кодовым именем Crystal. В её коде упоминаются четыре пока не выпущенных аппарата iPhone. Уникальные идентификаторы соответствуют следующим моделям:

  • D47: iPhone 16.
  • D48: iPhone 16 Plus.
  • D93: iPhone 16 Pro.
  • D94: iPhone 16 Pro Max.

Как видим, здесь нет модели Ultra, хотя ходили слухи о появлении подобного аппарата iPhone. Новый процессор обозначается как t8140 и носит кодовое название Tahiti.

При этом могут существовать два варианта A18. Для стандартных моделей процессор известен внутри компании как D4y, а для аппаратов Pro он называется D9x. Таким образом, процессор для более дорогих iPhone должен быть всё же лучше, чтобы у пользователей был стимул покупать именно их.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Не исключено, что процессор A18 для стандартных iPhone будет представлять собой обновлённый вариант нынешнего чипа A17 Pro. Более дорогие устройства могут получить более мощный A18 Pro. Не исключён переход на техпроцесс TSMC N3E, который должен повысить производительность и сократить цену пластин по сравнению с техпроцессом N3B. Более подробные характеристики процессоров пока отсутствуют.

#смартфоны #apple #iphone
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Как электронное письмо генеральному директору Apple Тиму Куку помогло разблокировать MacBook
Запрет на продажу Apple Watch в США обойдется компании в $400 млн
Apple начала отдельно продавать зарядные кейсы с портом USB-C для AirPods Pro 2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Месторождение-гигант запустят в России в 2024 году
2
Индия взыщет с немецкой компании, присвоившей активы «Газпрома», убытки в размере 2-3 млрд долларов
3
Россия предлагает ограничить деятельность Starlink на глобальном уровне – как тебе такое Илон Маск
6
Более 60 клиентов маркетплейса «Мегамаркет» получили вместо iPhone мыло и отвертки
26
КнААЗ готовит к передаче в войска эскадрилью Су-57
+
У Илона Маска появился сильный конкурент – спутниковый интернет HughesNet быстрее и дешевле Starlink
2
Искусственный интеллект в баре Kirin создает новые напитки
2
В Москве достроят самый высокий жилой небоскреб на континенте
7
Сообщается, что ремонтные работы над десантным кораблём "Александр Шабалин" завершились
+
Шойгу: число контрактников увеличат до 745 тысяч до конца 2024 года
1
В 2024 Дальняя авиация ВКС России получит боевые самолёты с новыми качествами
2
Defence24: новый немецкий танк KF51 Panther будет производиться в Венгрии
2
Китайский космический самолет выпустил в космос загадочные объекты
+
Инсайд: AirPods четвёртого поколения будут иметь новый дизайн и функции Pro-версии
+
Reuters: испытание Северной Кореей ракеты "Хвасон-18" стало ответом на враждебность со стороны США
1
Представлен самый мощный робот-гуманоид за 150 000 долларов - разбираемся на что он способен
6
MSI представила PCIe 5.0 накопители Spatium M570 Pro Frozr с крупным пассивным охлаждением
+
Президент Украины заявил о просьбе Генштаба ВСУ призвать полмиллиона человек
13
Acer представила ноутбук Swift Go 14 с поддержкой искусственного интеллекта
1
6 бесплатных игр в Steam
+

Популярные статьи

На самом краю Солнечной системы может скрываться планета, похищенная нашей звездой 5 млрд лет назад
7
Вспоминаю 6 видеокарт NVIDIA, которые прошли мимо меня из-за неприлично высокой стоимости
17
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
84
"Дурная кровь": очень неплохой фильм про очень плохую девочку...
3
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Декабрь)
15
Между Китаем и США разгорается война за редкоземельные металлы Вьетнама
1
The Day Before - история обмана
2
Чудо-частица: Аксионы могут объяснить не только темную материю и темную энергию, но и кое-что еще
2
Почему действия Китая в Южно-Китайском море вызывают у Запада обеспокоенность
+
Какие игры для ПК чаще всего скачивают любители бесплатного пиратского контента в декабре 2023 года
6

Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100plussz
11:39
= Ryzen1200?
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
Олег Тимофеев
11:39
Так куда же без него ты дед полез на Украину? Где твой горшок? Пусть не волшебный как пробирка Колена Пауэлла? Ты там давай держись хоть и без горшка мозгов и кадров то бишь клоунов.
Госдеп: у США нет «волшебного горшочка» для помощи Украине
Олег Тимофеев
11:35
Может заменить на коньяк? Или джин сразу начнут обращаться с ожогом пищевода?
Кардиолог Конев предложил запретить продажу корвалола и валокордина в России
Ryzen1200
11:35
Хeon x5460 + Термоклей + Скобы от степплера = ?
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
Олег Тимофеев
11:33
Вот что бывает когда другим завидуешь до поноса. Увидали у Вовки и в копилку? Ничего своего не осталось даже формулировок. Хрена себе Блинкин лодырь.
Белый дом: США готовы к переговорам с КНДР без предварительных условий
Артём Николаев
11:33
То ли ещё будет на пике хайпа, когда появится миллион новых миллионеров и медиа заполнятся различными криптокоучами) Вообще мечта многих людей - чтоб остальные жили так же плохо, как и они. Желательно...
Майнеры из Иркутска задолжали энергетикам более 480 млн рублей
El Grechko
11:32
Ну всё, пропадёт калабуховский дом.
Бобби Котик покинет должность руководителя Activision Blizzard на следующей неделе
Олег Тимофеев
11:31
Беспилотный монорельс как в Дубаи не судьба ну хоть паром шерсти клок.
В России запустили беспилотный экопаром «Генерал Черняховский»
Анатолий Павлюшин
11:30
Без разгона ЦПУ, до одного места эта ДДР3.
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
Олег Тимофеев
11:29
Потому что коррупция это форма женских отношений с миром мужчин. А уж чем они платят это несущественно. Я называю это эффект Клеопатры а если еще точнее то Нефертити. Вот а вы красота , красота а оказ...
В Индонезии заявили, что коррупцию среди чиновников развели их жёны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем