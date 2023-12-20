Apple готовит планшеты iPad Pro нового поколения

По итогам третьего квартала года доход от продаж планшетов Apple iPad сократился почти на 10%. Данная тенденция в ближайшее время может сохраняться, поскольку Apple давно не выпускала новых моделей и не предлагала инноваций. Чтобы переломить неблагоприятную ситуацию, в следующем году Apple может переработать все свои планшеты. В частности, могут появиться модели iPad Pro с экранами OLED и зарядкой MagSafe.

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Будут предлагаться планшеты с двумя размерами экранов. MagSafe пока есть только на ноутбуках MacBook Air и MacBook Pro, а также на современных моделях аппаратов iPhone. Обделёнными до сих пор оставались только планшеты iPad.

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Также планшеты могут получить стеклянную заднюю панель для работы беспроводной зарядки. Это может сделать устройства более хрупкими. Мощность беспроводной зарядки должна быть выше, чем на iPhone, поскольку на планшетах более крупная батарея. В данный момент вся эта информация не была подтверждена производителем официально.