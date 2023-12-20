Пользователи iPhone сообщают о невозможности просыпаться из-за проблем с будильниками после обновления iOS 17

Пользователи iPhone начали сообщать о проблемах с работой будильников, которые перестали звонить в ожидаемое время. Причина этой неисправности пока остается неясной, однако считается, что она может быть связана с багом в функции внимания, внедренной в iOS.

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Согласно многочисленным отчетам, некоторые обладатели iPhone пропускают утренние будильники, так как они не срабатывают вовремя и остаются бесшумными.

Эта проблема, по всей видимости, затрагивает различные модели iPhone и, как утверждают пользователи, началась после обновления до iOS 17. Некоторые пользователи, которые используют несколько будильников, отмечают, что, по крайней мере, один из них иногда срабатывает. Такие же трудности возникли и у сотрудников редакции Golem.de.

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Некоторые пострадавшие пользователи отмечают, что уведомление о будильнике появляется на экране, но при этом не звучит звук сигнала. Существует предположение, что эта неисправность связана с функцией внимания в iOS, которая управляет уровнем громкости уведомлений в зависимости от активности пользователя перед экраном. Несколько пострадавших отмечают, что отключение этой функции в настройках Face ID может временно решить проблему.