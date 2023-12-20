PlayStation 5 отстаёт от PlayStation 4 по темпам продаж всего на неделю

В среду японская компания Sony сообщила, что продажи игровой консоли PlayStation 5 достигли очередной отметки. К настоящему моменту продано свыше 50 млн экземпляров консоли. Речь идёт о реально проданных консолях, а не о выпущенных и поступивших в продажу в магазины.

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Этот рубеж покорился японской компании 9 декабря. Если сравнивать с продажами PlayStation 4, на достижение уровня в 50 млн потребовалось всего на одну неделю больше. В июле нынешнего года отставание составляло два месяца. Если такие темпы сохранятся и дальше, у PlayStation 5 есть все шансы стать рекордсменом.

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Представлена консоль была в ноябре 2020 года. Это более тяжёлые дни для мира в целом и мира электроники в частности из-за пандемии и дефицита полупроводниковых продуктов. В конце 2022 года удалось нарастить объём поставок и минувший декабрь стал рекордным месяцем продаж. К тому моменту был реализовано около 30 млн консолей. Уровень в 40 млн покорился Sony в июле.