Будущие игры будут понимать, насколько вы плохо или хорошо играете.

Выбор уровня сложности в некоторых играх может иметь очень важное значение, которое определит ваше впечатление от игры на долгие часы. Согласно новому патенту, будущие игры от Sony смогут сами тонко регулировать сложность по ходу игры. Sony не первая компания, которая регулирует сложность игры на лету, но предлагаемый патент действительно включает в себя некоторые уникальные элементы.

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Патент, поданный во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), описывает метод, с помощью которого игра может оценивать действия игрока и регулировать сложность игры. Sony назвала его в заявке на патент «Адаптивной калибровкой сложности».

Уже несколько десятилетий мы видим, как игры предлагают изменить уровень сложности, обычно в тех случаях, когда игроку неоднократно не удается продвинуться вперед по сюжету. Например, некоторые игры Nintendo про Марио предлагают переключиться на более легкий режим, если вы постоянно падаете с уступов. Новая система, описанная в патенте, будет более тонкой.

Когда вы будете играть в игру Sony с адаптивной сложностью, ваши результаты будут оцениваться по отношению к базовому уровню. Если ваши дела идут намного лучше или хуже, чем ожидает игра, она сможет видоизменить игровой процесс так, чтобы поддерживать заданный уровень сложности. Здесь имеется в виду не простое переключение сложности со "Средней" на "Легкий" – Sony предлагает корректировать конкретные игровые параметры, такие как скорость передвижения, задержки, силы персонажей, количество противников и так далее.

Патентная схема игровой сложности от Sony.

По сути, Sony хочет, чтобы игры выстраивали режим сложности в соответствии с вашим стилем игры. Цель состоит в том, чтобы этот процесс был интересным на протяжении всей игры, динамически регулируя сложность по мере вашего прогресса. Начало сложной игры обычно бывает немного утомительным, а финал часто может оказаться слишком простым после того как вы разблокировали все возможности. Адаптивная сложность теоретически может решить эти проблемы, сделав игровой процесс более последовательным.

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Заявка на патент была опубликована только в этом месяце, а в ВОИС она была подана в прошлом году. Пока неясно, получит ли Sony патент на эту функцию — ведь компании придётся иметь дело с богатой историей реализации режимов регулируемой сложности в играх. Даже если патент будет отклонён, это может служить примером того, что Sony планирует для будущих игровых консолей. Компании придётся сделать немало, чтобы компенсировать потерю доступа ко всем будущим играм от Activision Blizzard и вряд ли новый контроллер, меняющий температуру, сможет помочь в этом.