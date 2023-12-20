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Mirakl
Взлом Insomniac Games стал серьезным ударом по репутации Sony
Группа Rhysida ransomware взломала компанию Insomniac Games, принадлежащую Sony, и украла 1,67 терабайта данных, включая частную информацию и планы игр.

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Хакеры из группы Rhysida ransomware опубликовали 1,3 миллиона файлов данных от компании Insomniac Games, принадлежащей Sony. Этот инцидент стал неблагоприятным событием для репутации компании в индустрии.

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Общий объем данных составил 1,67 терабайта и, по предположениям, включает в себя частную информацию о сотрудниках, внутренние письма, банковские данные, номера кредитных карт, а также файлы о персонале и руководителях компании. Кроме того, злоумышленники похитили планы игр, бюджеты и информацию о предстоящих проектах.

Эрфан Шадаби, эксперт по кибербезопасности в Comforte AG, подчеркнул, что такая информация может быть весьма полезной для конкурентов и нанести серьезный урон операционной деятельности Sony.

Группа Rhysida ransomware уже угрожала продать украденные данные на аукционе по цене в 50 биткоинов, что эквивалентно более чем $2 миллионам. Несколько данных было опубликовано на темном веб-сайте после закрытия аукциона.

Это уже вторая значительная атака группы Rhysida за последние три месяца. Группа также подозревается в кибератаке на Британскую библиотеку.

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ФБР уже предупредило об активности этой группы, подчеркивая необходимость совместных усилий правительства и индустрии для борьбы с угрозой вымогательства.

#новости
Источник: itpro.com
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