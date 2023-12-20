Стал известен номер модели Nubia Flip 5G

В 2024 году китайский бренд мобильных устройств Nubia собирается представить свой первый складной смартфон под именем Z60 Fold. Предположительно, аппарат будет складываться горизонтально, напоминая в этом Samsung Galaxy Z Flip 5 и OnePlus Open. Теперь появился информация, что ведётся работа и над складывающимся вертикально устройством под именем Nubia Flip 5G.

Модельный номер этого аппарата NX724J был найден в базе данных GSMA IMEI. Подтверждая существование устройства, эта информация ничего не говорит о его характеристиках. Также неизвестно, когда аппарат может быть представлен. Наконец, не сообщается, будет ли у него камера внутри экрана, как у последних смартфонов этого производителя.

реклама

Также в Китае в следующем году должны быть представлены первые вертикально сворачивающиеся смартфоны Xiaomi и Honor. Xiaomi Mix Flip может получить уже не самый современный процессор Snapdragon 8 Gen 2. От модели Honor Magic Flip ждут батареи с двумя ячейками с ёмкостью 4500 мАч. Это станет самым большим значением ёмкости в аппаратах-раскладушках.

Magic Flip может появиться в первом квартале, тогда как Mix Flip ожидается не раньше второго квартала. Nubia Z60 Fold на современного процессоре Snapdragon 8 Gen 3 может появиться в первом квартале.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Совсем недавно было представлен премиальный аппарат Nubia Z60 Ultra стоимостью 4299 юаней с камерой под экраном, процессором Snapdragon 8 Gen 3, 24 ГБ памяти LPDDR5x, 1 ТБ хранилища UFS 4.0, тремя камерами 50 Мп и аккумулятором 6000 мАч с зарядкой 80 Вт.