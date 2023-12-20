Бренд Nubia объявил о старте продаж монитора RedMagic 5088 Partition с интересным сочетанием характеристик

Бренд Nubia представил свой новый монитор RedMagic 5088 Partition с целым рядом захватывающих характеристик. Этот монитор обладает 24-дюймовой матрицей AU Optronics 7.0, имеющей разрешение 3840x2160 пикселей и частоту обновления впечатляющих 160 герц. Однако наиболее примечательной особенностью является его способность поднять пиковую яркость до 1400 нит в режиме HDR.

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Удивительно, что монитор использует целых 5088 зон локального затемнения, что, по заявлению производителя, обеспечивает динамическую контрастность на уровне 1 000 000:1. Это подчеркивает стремление к высокому качеству изображения и глубоким чернотам.

Охват цветовых пространств также впечатляет: заявлено о 99% охвате Adobe RGB, DCI-P3 и sRGB при низком уровне цветового искажения (ΔE < 1). Это обеспечивает точную и яркую передачу цветов, что может быть важно для профессиональной графики и дизайна.

В контексте игрового опыта монитор поддерживает технологии AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync, что гарантирует более плавное и согласованное воспроизведение изображения. Разнообразие разъемов, включая 90-ваттный порт Type-C, два USB Type-A, пару HDMI и один DisplayPort, делает его удобным для различных устройств и подключений.

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На данный момент о мониторе известно, что он уже доступен в Китае по цене $847, хотя о его распространении в других регионах информации пока нет.