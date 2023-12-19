Nubia Z60 Ultra получил батарею 6000 мАч

В Китае во вторник состоялся официальный дебют игрового смартфона Nubia Z60 Ultra. Это уже третий смартфон производителя ZTE на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3 после выпуска также игровых устройств Red Magic 9 Pro и Red Magic 9 Pro+. ZTE снова обещает шикарные камеры, что позволит конкурировать в Китае со смартфонами вроде OnePlus 12, Realme GT 5 Pro, iQOO 12 Pro и Xiaomi 14 Pro.

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Спереди находится дисплей с минимальными рамками. Здесь нет выреза под камеру, поскольку она находится внутри экрана. Технология пятого поколения должна повысить производительность селфи-камеры. Корпус обладает рейтингом защиты от воды и пыли IP68.

Дисплей OLED BOE Q9+ с диагональю 6,8 дюйма получил разрешение 2480 x 1116 пикселей, его частота достигает 120 Гц. На экране находится сканер отпечатков пальцев.

Используется оперативная память LPDDR5x количеством до 16 ГБ и хранилище типа UFS 4.0 вместимостью до 1 ТБ. Батарея с анодом из силиконо-углерода (что должно повысить запас энергии без увеличения массы и объёма) имеет ёмкость 6000 мАч. Мощность зарядки достигает 60 Вт, беспроводная зарядка не поддерживается.

Сзади располагается основная камера 50 Мп с фокусным расстоянием 18 мм. Сверхширокоугольная камера получила такое же разрешение 50 Мп и фокусное расстояние 35 мм. Наконец-то, есть телеобъектив-перископ OmniVision OV64B с разрешением 64 Мп с 3-кратным оптическим зумом и фокусным расстоянием 85 мм. На всех трёх камерах предлагается оптическая стабилизация изображения и поддержка записи видео 4К 120 кадров/с.

Устройство работает на Android 14, позволяет установить две SIM-карты, поддерживает 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, двухчастотный GPS, NFC и USB-C.

В Китае предлагаются следующие конфигурации:

8 ГБ + 256 ГБ.

12 ГБ + 256 ГБ.

12 ГБ + 512 ГБ.

16 ГБ + 1 ТБ.

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Стоимость устройства будет названа позднее.