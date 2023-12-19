Также Lenovo анонсировала игровой монитор и мышь

Китайский производитель Lenovo представил на индийском рынке игровые компьютеры Legion Tower 5i и LOQ Tower, в которых обещает высокую скорость работы и надёжность. Они могут оказаться привлекательными не только для геймеров, но и для создателей контента. Наряду с компьютерами были анонсированы монитор Lenovo Legion E27fc и беспроводная игровая мышь Legion M600s.

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Legion Tower 5i работает на процессоре Intel Core i9-13900F с видеокартой Nvidia GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ и памятью DDR5 5600 UDIMM в количестве до 64 ГБ. Он оснащён твердотельным накопителем M.2 2280 объёмом 1 ТБ для обеспечения высокой скорости чтения и записи данных. Среди стандартов беспроводной связи доступны Wi-Fi 6E и Bluetooth. Работает компьютер на системе Windows 11 Home и продаётся с трёхлетней гарантией.

Модель Lenovo LOQ Tower G5 Series получила процессор Intel Core i5-13400F с номинальной трактовой частотой 2,5 ГГц, 10 ядер и 16 потоков. Здесь предлагается 16 ГБ оперативной памяти DDR4 3200 UDIMM в виде двух планок. Ёмкость накопителя M.2 также 1 ТБ, видеокарта RTX 3050 8 GB, Windows 11 Home и три года гарантии.

Обладатели обоих компьютеров после покупки получат трёхмесячную подписку на сервис Xbox Game Pass Ultimate.

Диагональ изогнутого монитора Lenovo Legion R27fc-30 равна 27 дюймов, частота 280 Гц, разрешение Full HD, 99% покрытия цветового диапазона RGB. Есть встроенные динамики мощностью 3 Вт.

Что касается беспроводной мыши Legion M600s, её сенсор Pixart 3370 призван обеспечить максимальную точность ввода. Её разрешение составляет 19000 точек на дюйм, 400 дюймов в секунду и ускорение 40g. Продолжительность автономной работы равна 70 часов, 10 минут зарядки дают 10 часов работы. При подключении через Bluetooth задержка не превышает 1 мс, есть также подключение через UBS-C.

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В пересчёте с местной валюты Lenovo LOQ Tower стоит 86750 руб, а Lenovo Legion Tower 5i 238500 в магазине Amazon и других. Монитор оценили в 20600 руб, мышь в 6300 руб.