Крупнейший в мире производитель ПК Lenovo к концу 2023 года констатирует окончание дефицита компонентов — по крайней мере на рынке Германии, — который длился с пандемии. Это может привести к повышению доступности устройств компании.

Есть еще некоторые узкие места — например, в интегральных схемах — но дно пройдено, и поставки комплектующих для ПК улучшаются, заявил менеджер Lenovo Мирко Кребс. Речь идет о рынке Германии. В результате даже ноутбуки начального уровня стоимостью менее $400 доступны в магазинах.

Источник: Википедия

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В то же время, однако, наблюдается давление на цены, в том числе из-за сохраняющихся высоких затрат на логистику и неблагоприятного курса евро. Спрос остается высоким, а предложение устройств увеличивается.

В 2023 году рынок ПК в Германии вырос. Драйвером роста стало партнерство с компаниями. Китайская группа владеет 37-процентной долей рынка в бизнесе с компаниями и примерно пятой частью потребительского рынка в этой стране.

Во всем мире продажи Lenovo выросли на 17% и предварительно составили $20 млрд в третьем финансовом квартале, заканчивающемся в декабре. Прибыль выросла на 62% до $640 млн.

В связи с увеличением удаленной работы и обучения на дому во время пандемии потребность в ноутбуках, в частности, резко возросла. Одного ПК на домохозяйство стало недостаточно для потребителей, и компании массово перешли с настольных компьютеров на ноутбуки. Ноутбуки и ПК раньше уравновешивали друг друга с точки зрения продаж, но теперь мобильные компьютеры составляют три четверти продаж.

Высокий спрос способствовал тому, что чипы и другие электронные компоненты стали дефицитом во всем мире. Узкие места в поставке полупроводников сильно ударили, среди прочего, по автомобильной промышленности, и производителям приходилось постоянно сокращать производство.

Lenovo предполагает, что рынок Германии станет значительно больше, чем до пандемии. Раньше ежегодно продавалось от девяти до десяти миллионов компьютеров, во время пандемии — до 15 миллионов. Будущий показатель продаж будет где-то посередине.