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Nata15
Lenovo представила карманный SSD размером с зажигалку
Несмотря на скромные габариты, он обеспечивает приличную скорость чтения файлов

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Lenovo представила инновационный портативный накопитель ThinkPlus TSU302, специально разработанный для современных смартфонов и других цифровых устройств. Несмотря на его компактные размеры (74,7 x 43,9 x 8,6 мм) и легкий вес (50 г), этот устройство обеспечивает впечатляющую скорость чтения файлов – до 550 МБ/с.

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Особенностью новинки является алюминиевый корпус, который не только делает его стильным аксессуаром, но и обеспечивает надежную защиту данных. Порт USB 3.2 Gen 1 Type-C на торце накопителя гарантирует быстрый и эффективный обмен информацией, соответствуя возможностям интерфейса SATA.

Для повседневной удобной переноски устройство оснащено петлёй, предназначенной для карабина или крепления к ключам. Это сделано с учетом активного образа жизни пользователей, которые ценят компактность и универсальность своих гаджетов.

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Новинка доступна на рынке Китая по привлекательной цене: $55 за версию с емкостью 1 ТБ, в то время как 2-терабайтный объем обойдется покупателям всего в $106. Это предложение делает Lenovo ThinkPlus TSU302 привлекательным выбором для тех, кто ищет надежное и мобильное решение для хранения данных.

#новости #техника
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