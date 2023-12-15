Они крепятся на ухе за счёт дужки, а не с помощью амбушюров

Lenovo представила свою последнюю инновацию в мире аудиотехники - TWS-наушники TC3401. Эти наушники отличаются открытым типом крепления, используя дужки для фиксации на ухе, вместо традиционных амбушюров.

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Основной особенностью Lenovo TC3401 являются 16,2-мм композитные динамики, предоставляющие уникальный звуковой опыт. Технология DT 5.0 обеспечивает передачу звука без прямого контакта с ушным каналом.

Bluetooth 5.3 и поддержка кодека SBC позволяют наушникам обеспечить стабильное соединение, а также воспроизводить звук в пространственном режиме. Электронное шумоподавление при разговорах по телефону дополняет функциональность гарнитуры.

Ещё одним позитивным аспектом является внушительное время автономной работы. Производитель утверждает, что на одном заряде наушники способны обеспечить до 10 часов непрерывного прослушивания музыки. С использованием комплектного кейса этот показатель увеличивается до внушительных 30 часов. Быстрая зарядка в течение 15 минут добавит ещё час воспроизведения.

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Цена Lenovo TC3401 на китайском рынке оценивается в $41, что делает их доступными для широкого круга потребителей. Эти наушники предоставляют надежный звуковой опыт, инновационные технологии и долгий срок автономной работы - идеальное сочетание для любителей музыки и голосовых звонков.